El piloto mexicano Roberto González gana la LMP2 de la carrera 24 horas de Le Mans

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 12 de junio (ASMéxico).- Los pilotos mexicanos siguen dando de qué hablar en el automovilismo, pues Sergio Pérez quedó segundo en Bakú y su compatriota, Roberto González, ganó en la carrera de resistencia de las 24 horas de Le Mans junto a su equipo Jota Sports, mismos que dominaron en la LMP2 para así dar un triunfo importante.

El equipo mexicano hizo equipo con Will Stevens y Antonio Félix Da Costa, quienes ganaron una de las tres joyas que existen en el automovilismo (Gran Premio de Mónaco, Indy500 y LeMans), quedando quintos en la general. Cabe señalar que este no es su mejor resultado ya que en el 2020 consiguieron un segundo puesto, quedando sextos en la general.

Cheer delight on the LMP2 Podium

The passion is clear to see from @JotaSport 💚 ❤️💚@goodyear | #LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/ZqBmTPNZSN

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 12, 2022