Jurassic World: Dominion recauda más de 143 mdd en su segundo fin de semana

La cinta de dinosaurios protagonizada por Chris Pratt recaudó más de 143 mdd durante su segundo fin de semana en cines, superando el estreno de Top Gun: Maverick.

Por Lindsey Bahr

Estados Unidos, 12 de junio (AP).- Hazte a un lado Maverick, los dinosaurios han llegado para reclamar su trono. Jurassic World: Dominion se llevó un gran bocado de la taquilla con 143.4 millones de dólares en ventas de boletos en América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo. Incluyendo las ganancias de las proyecciones internacionales, la película se estrenó en varios mercados el fin de semana pasado, Jurassic World: Dominion, estrenada a nivel mundial por Universal Pictures, ya ha recaudado 389 millones. Y apenas está comenzando.

El recorrido considerable es otra señal de que la taquilla continúa recuperándose este verano. Con los éxitos taquilleros de películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Top Gun: Maverick y ahora Jurassic World 3, el público regresa a las salas de cine de manera más constante.

Este fin de semana es sólo el tercero de la era de la pandemia en el que la taquilla nacional total superó los 200 millones de dólares, según el rastreador de taquilla Comscore.

Tanto Top Gun: Maverick como Jurassic World: Dominion también representan una advertencia importante para una industria que continúa aprendiendo nuevas lecciones sobre el cine en la era de la pandemia cada semana. Aunque ambas películas son secuelas heredadas, ninguna es de la variedad de superhéroes, que, durante mucho tiempo, parecía el único género a prueba de pandemias.

Top Gun: Maverick todavía navega en cielos enrarecidos también: cayó sólo un 44 por ciento en su tercer fin de semana con un estimado de 50 millones de dólares para ocupar el segundo lugar, lo que eleva su total norteamericano a 393.3 mdd.

Dominion, una coproducción de Universal Pictures y Amblin Entertainment, es la tercera película de la trilogía Jurassic World, que comenzó en 2015 y presentó personajes interpretados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. La última entrega trae de vuelta a los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum de Jurassic Park de Steven Spielberg de 1993.

Colin Trevorrow , quien estuvo a cargo de la trilogía World y dirigió la primera película, volvió a dirigir Dominion, en la que los dinosaurios ya no están contenidos y las langostas amenazan el suministro de alimentos del mundo.

Los críticos no fueron amables con el gran espectáculo de dinosaurios, pero el público parece estar divirtiéndose según las encuestas de salida. Los cinéfilos le otorgaron un A- CinemaScore y una puntuación de audiencia del 81 por ciento en Rotten Tomatoes, lo que sugiere que el boca a boca será fuerte en las próximas semanas. La película se estrenó en 4.676 pantallas en los EU y Canadá y su producción costó 185 millones de dólares, sin tener en cuenta el marketing y la promoción.

Los cineastas han dicho que Dominion pretende ser la última de las películas de Jurassic World, que han sido enormemente rentables con más de 3 mil millones en ventas de boletos. El primero ganó más de 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial solo. Incluyendo la trilogía original de Jurassic Park, esa cifra se dispara a 5 mil millones de dólares.