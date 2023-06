La vida de Jesús pudo ser más esperanzadora a lo que nos cuenta la Biblia: JJ Benítez

El periodista y escritor español Juan José Benítez habló con SinEmbargo sobre Belén, la última entrega de su afamada serie Caballo de Troya, la cual habla sobre un proyecto militar estadounidense para viajar en el tiempo y conocer la vida del Nazareno.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– La primera entrega de la saga de Caballo de Troya fue publicada en 1984. Una historia sobre un viaje en el tiempo emprendido por militares estadounidenses hasta el año 30 de nuestra era a la provincia romana de Judea para seguir los pasos de un hombre: Jesús de Nazaret.

Desde ese primer libro, hace casi 40 años, el periodista y escritor español Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez, ha publicado otros 11 tomos de lo que —él asegura— son informaciones a las que ha tenido acceso. La última de ellas, es Belén, editada por Planeta, con la cual pone fin a una de las series más leídas en todo el mundo, y que ahonda en el periodo en el que Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. Un texto que muestra a un hombre distinto al que por siglos ha construido la Iglesia.

“Estoy cada día más convencido de que la verdadera vida de Jesús pudo ser así. No digo que fuera así, digo que pudo ser así mucho más interesante, más lógica, más bella, más esperanzadora, que lo que nos cuenta la Biblia”, comentó el autor en entrevista con SinEmbargo. “No es un fiscal, no es un castigador, es un personaje muy cercano, muy próximo, muy familiar, con un enorme sentido del humor y por supuesto con un enorme poder, y esa es la imagen que tengo yo ahora permanentemente”.

Benítez compartió en la plática que aunque ha puesto fin a esta serie, cuenta con información sobre un periodo de casi dos años y medio aproximadamente en la vida de Jesús, “antes del periodo de predicación, de la vida pública, donde él se dedica a viajar y a intentar saber cómo son los seres humanos”, la cual espera poder publicar, aunque aclara no tiene nada que ver con Los Caballos de Troya.

***

—Usted emprende la publicación de Caballo de Troya hace casi 40 años. ¿Qué significa esta obra para usted?

—Yo después de tantos años me ratifico en lo que aparece en los Caballos de Troya. Es decir, en esa información donde se habla de una supuesta vida de Jesús de Nazaret, me ratifico plenamente. Es decir, estoy cada día más convencido de que la verdadera vida de Jesús pudo ser así. No digo que fuera así, digo que pudo ser así mucho más interesante, más lógica, más bella, más esperanzadora, que lo que nos cuenta la Biblia.

—¿Qué Jesús es el que reconstruyen los Caballos de Troya?

—Se habla de cómo es su nacimiento, cuándo nace —no nace en diciembre, nace en agosto— cómo son sus primeros años cuando él tiene que huir con su familia a Egipto, cómo es su infancia, a qué se dedica. En Los Caballos de Troya está toda esa información, su juventud, la muerte de su padre cuando él tenía 14 años, cómo se tiene que dedicar a ser un poco la cabeza de la familia, cuando él se va al templo con su familia y dicen que se pierde, no es cierto, Jesús no se perdió nunca, sabía dónde estaba, sabía que su familia había salido en Jerusalén, pero él se queda porque le interesaba quedarse en el templo. Todo eso está ahí.

—¿Cómo cambió su imagen sobre Jesús a partir de Los Caballos de Troya?

—Bueno, después de la lectura de Los Caballos yo tengo una imagen nueva de Jesús de Nazaret. No tiene nada que ver con lo que nos cuenta la Iglesia. No es un fiscal, no es un castigador, es un personaje muy cercano, muy próximo, muy familiar, con un enorme sentido del humor y por supuesto con un enorme poder, y esa es la imagen que tengo yo ahora permanentemente.

Es un personaje histórico, no solamente por los documentos cristianos sino también, y sobre todo, por los documentos paganos, ahí se le menciona por lo menos con cuatro historiadores, que yo conozca, como un personaje real.

—Usted ha dicho que en términos periodísticos, los apóstoles fueron malos reporteros por lo que dejaron fuera en los evangelios que se conocen.

—Sí, sí, sí, en general los cuatro evangelios canónicos conocidos dejan mucho que desear y yo entiendo en parte ese problema, ¿por qué? Pues porque los evangelios que conocemos están escritos pasados muchos años de la muerte de Jesús. El de Juan por ejemplo se escribió probablemente alrededor del año al cien. Habían pasado 70 años de la muerte de Jesús.

Los periodistas sabemos perfectamente que cuando hay un accidente en algún sitio, si hay cinco testigos son cinco versiones, si eso pasa al cabo de 70 años es irreconocible. Nadie tiene la capacidad de poner de pie en un suceso de ese tipo. Además hay que entender que la primera la Iglesia primitiva, la primera estructura, pues tenía muchos intereses y modificaron algunos de los pasajes de la vida de Jesús, muchas de sus palabras en beneficio de la estructura que estaban haciendo.

Por ejemplo, yo siempre me refiero a la fundación de la Iglesia Católica. Jesús nunca fundó una Iglesia, jamás. La famosa frase de: ‘tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia’, está manipulada. Jesús no dijo eso.

—Es decir, ¿sigue enterrado el mensaje de Jesús, como ha dicho a lo largo de su obra?

—Sí, sigue enterrado. Pedro y los discípulos cuando muere Jesús se encuentran que viven lógicamente en Israel, ellos son judíos, y el verdadero mensaje del Maestro no vendía, no vendía entre los judíos. La mujer no era igual que el hombre, el esclavo no era igual que el hombre libre y el rico tampoco era igual que el pobre. Entonces se vieron, no voy a decir en la obligación, pero casi de enterrar el mensaje capital y dedicarse a crear una religión a propósito de la figura de Jesús.

—¿A qué intereses responde la actual Iglesia católica?

—Jesús de Nazaret no utilizó la violencia, jamás. Estaba en contra de cualquier movimiento, gesto, violentos. Sin embargo, la Iglesia en muchos momentos no ha dudado en organizar cruzadas donde ha matado a miles de personas o instituir la mal llamada Santa Inquisición que pudo haber quemado vivas a 120 mil personas y además condena a todos aquellos, que no estén de acuerdo con los principios de la religión. Bueno, no tiene eso no tiene nada que ver con lo que pretendía el Maestro nada que ver.

—¿Ya no volverá a escribir sobre Jesús de Nazareth?

—Hay una información que no tiene nada que ver con los caballos de Troya que es un periodo de casi dos años y medio aproximadamente en la vida de Jesús, antes del periodo de predicación, de la vida pública, donde él se dedica a viajar y a intentar saber cómo son los seres humanos, pero no pertenece al Caballo de Troya. Entonces sí probablemente yo espero que lo publique.

