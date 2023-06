Rubén Moya, actor de doblaje de He-Man y Morgan Freeman, muere a los 62 años de edad

Rubén Moya se dedicó al doblaje por más de 40 años, dando voz a personajes entrañables como He-Man, Shan Yu, Cobra Bubbles y otros más; también trabajo en cine, televisión y teatro.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El actor de doblaje Rubén Moya Acosta, destacado por darle voz en Latinoamérica a personajes como He-Man, el Emperador Zurg y al actor Morgan Freeman, murió este lunes a los 62 años de edad.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el día de hoy la noticia del deceso del histrión mexicano.

“Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribió el sindicato artístico en sus redes sociales.

Su colega Eduardo Garza —actor conocido por los personajes de Josh en Drake & Josh, Francis en Malcolm in the Middle y Elmo de Plaza Sésamo, entre otros— lamentó la noticia en sus redes oficiales.

“Así como ustedes me lo dicen a mí, hoy yo lo digo al mundo… Rubén Moya fue una de las voces de mi infancia”, escribió.

Asimismo, el actor René García, quien interpretó a Vegeta en la saga de Dragon Ball, también se unió a los mensajes en memoria de Rubén Moya.

Quería mucho a Rubén. Me da mucha tristeza enterarme de su muerte tan repentina. Abrazo fuerte a su familia. Descanse en paz!! 🙌🏻 pic.twitter.com/ZUPUJZLFv1 — Rene Garcia (@renegarcia900) June 12, 2023

Varios usuarios en Twitter expresaron su cariño por el actor, quien falleció coincidentemente en el Día Internacional del Doblaje.

Rubén Moya nació el 31 de octubre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero.

Su preparación artística la realizó en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y en el Centro de Arte Dramático.

Además de incursionar en el doblaje, Rubén Moya también fue actor de televisión y teatro, destacando sus trabajos en TV Azteca como conductor de los programas Terrores Nocturnos y Enigmas: El lado siniestro de la historia.

En sus más recientes papeles, Rubén Moya interpretó al Gran Árbol Deku para los videojuegos The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Hyrule Warriors: Age of Calamity y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.