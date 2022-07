Once aspirantes buscan ser el sucesor de Boris Johnson como Primer Ministro del RU

Por Jill Lawless

LONDRES, 12 de julio (AP).— Los aspirantes a reemplazar a Boris Johnson como Primer Ministro de Gran Bretaña están lanzando promesas de reducción de impuestos al electorado, al tiempo que funcionarios del Partido Conservador se preparan el lunes para reducir rápidamente el abarrotado campo de casi una docena de candidatos.

Un ministro subalterno poco conocido, Rehman Chishti, se convirtió en el 11mo candidato en declarar que quiere suceder a Johnson, que renunció como líder del partido el jueves en medio de una revuelta del partido detonada por meses de escándalos éticos. Entre los aspirantes se encuentran la Secretaria del Exterior, Liz Truss, el jefe del Tesoro Nadhim Zahawi, los exsecretarios de Salud, Sajid Javid y Jeremy Hunt, y los legisladores junior Tom Tugendhat y Kemi Badenoch.

As I stand to seek the nomination of our party as its leader and PM of our great country, it’s important for people to know me and about my background and drives my belief in aspirational conservatism. A real pleasure to speak with Ellie from @bbcsoutheast my regional TV: Part 3 pic.twitter.com/Haobz2AX6n

— Rehman Chishti (@Rehman_Chishti) July 12, 2022