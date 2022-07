Japoneses despiden a exministro Shinzo Abe en funeral realizado en un templo tokiota

Por Mari Yamaguchi

TOKIO, 12 de julio (AP).— Los japoneses dieron el último adiós al exprimer ministro Shinzo Abe el martes, cuando se celebró un funeral familiar en un templo, días después de que su asesinato conmocionó a la nación.

Abe, el Primer Ministro que más años ejerció el cargo y que seguía siendo influyente tras su renuncia hace dos años, fue abatido el viernes durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el oeste del país.

Cientos de personas, algunas con trajes de chaqueta oscuros, llenaron las inmediaciones del templo Zojoji, en el centro de Tokio, para despedir a Abe, cuyas ideas nacionalistas impulsaron las políticas ultraconservadoras del partido gobernante.

Los dolientes saludaron, tomaron imágenes con sus celulares y algunos gritaron “¡Abe san!” mientras la caravana fúnebre con su cuerpo, acompañado por su viuda, circulaba lentamente entre la multitud. Akie Abe fue vista inclinando la cabeza ante los presentes.

Solo ella y otros familiares cercanos, así como el Primer Ministro, Fumio Kishida, y altos cargos del partido, asistieron al funeral en el templo.

El auto fúnebre pasó por la principal sede política de Tokio, Nagata-cho, donde Abe pasó más de tres décadas desde que fue elegido por primera vez en 1991. Después, pasó lentamente por la sede del partido, donde los altos cargos del partido, vestidos de oscuro, esperaban de pie en el exterior y rezaron, antes de dirigirse a la oficina del Primer Ministro, que Abe ocupó durante casi una década.

Kishida y los miembros de su gobierno se llevaron las manos al pecho mientras rezaban y se inclinaban ante el cuerpo de Abe dentro del auto fúnebre, antes de que se encaminase al crematorio.

El domingo, dos días después de la impactante muerte de Abe, su formación, el Partido Liberal Democrático, y su socio en la coalición de gobierno lograron la mayoría absoluta en la cámara alta, la menos poderosa del parlamento bicameral.

Esto podría permitirle a Kishida gobernar ininterrumpidamente hasta las elecciones previstas para 2025, pero la pérdida de Abe abrió también un periodo de incertidumbre en el partido. Los expertos dicen que habrá una lucha de poder dentro de la facción que lideraba Abe, lo que podría afectar al control que ostenta Kishida.

El Primer Ministro ha destacado la importancia de la unidad del partido tras la muerte de Abe.

En un país donde la violencia armada es extremadamente inusual, el tiroteo sacudió a una nación conocida por ser la más segura del mundo y por tener algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.

Friday: Shinzo Abe was fatally shot in Nara

Saturday: His body was returned to his residence in Shibuya, Tokyo

Monday: His casket arrived at Zojoji Temple and the wake began

Tuesday: Funeral service attended by members of Abe's family and close contacts pic.twitter.com/3RjmbdWMsC

— Kurumi Mori (@rumireports) July 12, 2022