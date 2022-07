Jill Biden desata críticas por decir que los latinos son tan únicos como los tacos

Por Alejandro González

Los Ángeles, 12 de julio (LaOpinión).- Un grupo de periodistas hispanos reprendió a la primera dama Jill Biden después de que dijo que los latinos eran tan únicos como los “tacos de desayuno” durante un discurso en San Antonio, Texas, el lunes.

Jill Biden estaba elogiando al ícono de los derechos civiles Raúl Yzaguirre durante la conferencia anual de UnidosUS cuando hizo el extraño cumplido.

Yzaguirre dirigió la organización de defensa, que antes se conocía como el Consejo Nacional de La Raza, durante tres décadas.

No wonder Hispanics are fleeing the Democratic Party! pic.twitter.com/rhBB1pSNvZ

Jill Biden says Hispanics are as “unique” as tacos and calls bodegas “bogidas.”

“Raúl [Yzaguirre] ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es su fortaleza”, dijo Jill Biden.

Sin embargo, cuando se refirió a las bodegas del Bronx, pronunció mal las tiendas de conveniencia y dijo “bogedas”.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés) criticó los comentarios y afirmó: “No somos tacos”.

NAHJ encourages @FLOTUS & her communications team to take time to better understand the complexities of our people & communities.

We are not tacos.

Our heritage as Latinos is shaped by various diasporas, cultures & food traditions.

Do not reduce us to stereotypes. pic.twitter.com/KQIq5gwsht

— NAHJ (@NAHJ) July 12, 2022