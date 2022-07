Q’Orianka Kilcher, de Yellowstone, es acusada de fraude a seguro laboral

Entre 2019 y 2021, Kilcher recibió 96 mil 838 dólares en beneficios por incapacidad temporal. Pero una investigación descubrió más tarde que Kilcher había trabajado en Yellowstone durante varios meses en 2019, en el periodo en que afirmó estar discapacitada.

LOS ÁNGELES, 12 de julio (AP).- La actriz de Yellowstone Q’Orianka Kilcher fue acusada de cobrar ilegalmente casi 97 mil dólares en beneficios por discapacidad mientras trabajaba en la serie de televisión, anunciaron las autoridades el lunes.

Kilcher, de 32 años, de North Hollywood, está acusada de dos delitos graves de fraude al seguro de compensación laboral, según un comunicado del Departamento de Seguros de California.

Kilcher interpretó en 2020 a Angela Blue Thunder en cuatro episodios del western de Paramount Network protagonizado por Kevin Costner. También interpretó a Pocahontas en la película de 2005 The New World y trabajó en Dora and the Lost City of Gold de 2019.

Mientras trabajaba en Dora en octubre de 2018, Kilcher supuestamente se lastimó el cuello y el hombro derecho, dijo el departamento de seguros.

Un año después, la actriz le dijo a un médico que manejaba el reclamo del seguro que le habían ofrecido trabajo, pero que no podía aceptarlo debido al dolor severo en el cuello por su lesión, dice la declaración del departamento de seguros.

Entre 2019 y 2021, Kilcher recibió 96 mil 838 dólares en beneficios por incapacidad temporal. Pero una investigación descubrió más tarde que Kilcher había trabajado en Yellowstone durante varios meses en 2019 en el periodo en que afirmó estar discapacitada, dijo el departamento.

“Según los registros, volvió al médico y comenzó a recibir beneficios por discapacidad cinco días después de trabajar por última vez en la serie”, dice el comunicado.

Kilcher se entregó y fue procesada por los cargos en mayo, según el comunicado.

En una declaración, su abogado, Michael Becker, dijo que Kilcher iba en el asiento del pasajero en un vehículo de producción cuando se lesionó.

“Médicos externos verificaron su lesión y su derecho a beneficios. La señora Kilcher fue sincera en todo momento con sus médicos y proveedores de tratamiento… y nunca aceptó intencionalmente beneficios a los que no creía que tenía derecho”, dijo Becker.

Kilcher “se defenderá enérgicamente y pide que le den la presunción de inocencia tanto dentro como fuera del juzgado”, dijo Becker.