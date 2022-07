Papa dice que tiene una “relación humana” con Raúl Castro; Cuba es un símbolo, afirma

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- “Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho”, dice el Papa Francisco en un video compartido en Twitter por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

“Yo me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el Presidente [Barack] Obama lo quiso en su momento, y Raúl Castro lo aceptó y, bueno, fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora”, refirió sobre el proceso de mediación en 2014 de las relaciones entre Barack Obama y Raúl Castro, que derivó en el viaje del expresidente estadounidense a La Habana en 2016, el primero que realizaba un mandatario de esa nación desde 1928 a tierras cubanas.

Dicho proceso, conocido como el “deshielo cubano”, retrocedió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“En estos momentos se están haciendo, no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo para acortar distancias. Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, muy cercano, incluso a los obispos cubanos”.

El pasado 23 de junio la Asamblea General de la ONU volvió a demandar el fin del embargo estadounidense contra Cuba con la aprobación de una resolución a la que sólo Estados Unidos e Israel se opusieron.

En aquel momento, Rodríguez Parrilla declaró que “el Gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional, recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero; y provocó al país pérdidas récord por alrededor de cinco mil millones de dólares”.

Por su parte, ese mismo mes el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que no asistiría a la Cumbre de las Américas y que, en su lugar, iría el Canciller Marcelo Ebrard.

“Acerca de la Cumbre de las Américas, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos no fueron incluidos en la cita por Estados Unidos por su falta de respeto a la democracia.