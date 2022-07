Florida: Niño de 3 años muere encerrado en automóvil; temperatura afuera era de 32°C

El niño estaba inconsciente cuando fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, 12 de julio (AP) — Un niño de tres años murió tras quedarse solo en un automóvil frente a un preescolar del sur de Florida, donde sus padres son miembros del personal, dijo la policía.

El niño era uno de varios niños de la misma familia que asisten al Centro Educativo Lubavitch en Miami Gardens, informó el Miami Herald.

La temperatura afuera era de unos 32 grados Centígrados (90 Fahrenheit). El niño estaba inconsciente cuando fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto. La policía interrogó al papá el lunes por la noche, informó el Herald.

“Ninguna palabra puede capturar la angustia y la tristeza que sentimos”, dijo el rabino Benzion Korf, decano del centro, en un breve comunicado.

Korf agregó que un terapeuta y un consejero de duelo estarían disponibles para el personal y los estudiantes en el centro el martes.