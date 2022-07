La directora de 50 sombras de Grey dirigirá cinta biográfica de Amy Winehouse

MADRID, 12 de julio (EuropaPress).- Tras varios intentos frustrados, parece que el biopic de Amy Winehouse por fin se hará realidad. El proyecto recibe el espaldarazo definitivo con la incoporación de Sam Taylor-Johnson, directora de la primera entrega de Cincuenta sombras de Grey.

La película sobre la vida de la malograda artista, que contará con la autorización y supervisión de la familia y con el título provisionial de Back to Black, estará dirigida por la cineasta británica que, según informa el diario The Guardian, era íntima amiga de Winehouse.

El biopic explorará el ascenso y la trágica muerte de Winehouse y, aunque no se han revelado más detalles del proyecto, aa está circulando una primera versión del guion y ha arrancado el proceso de casting.

La película sobre Amy Winehouse cuenta con el apoyo total de la familia de la cantante, incluido su padre, Mitch Winehouse, quien criticó abiertamente y calificó de “horrible” el oscarizado documental Amy de Asif Kapadia. Ya en 2015, año de estreno del mencionado documental, se barajó la posibilidad de realizar una película biográfica protagonizada por Noomi Rapace, pero esta no llegó a materializarse.

Posteriormente, la familia de la artista británica se asoció en 2018 con las productoras Alison Owen y Debra Hayward para llevar a cabo de nuevo el biopic, y en ese momento se informó de que las ganancias de la película serían destinadas a la Fundación Amy Winehouse.

“Y sabemos, a través de la Fundación Amy Winehouse, que la verdadera historia de su enfermedad puede ayudar a muchos otros que podrían estar pasando por problemas similares”, añadió.

"It was more than I could stand, love is a losing hand…" 🖤

Amy on stage in Madrid, July 2008. pic.twitter.com/rfnwIoKPyi

— Amy Winehouse (@amywinehouse) July 9, 2022