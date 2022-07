VIDEO: Kim Glass, exmedallista Olímpica de voleibol, denuncia agresión de indigente

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 12 de julio (LaOpinión).- Una exmedallista olímpica estadounidense de voleibol se recupera después de haber sido agredida y brutalmente golpeada por un indigente este sábado en el centro de Los Ángeles.

La exjugadora Kim Glass dijo que salía de almorzar con una amiga cuando un hombre salió corriendo y le arrojó un objeto de metal, que se cree que pudo haber sido una tubería, que le golpeó en el rostro.

Un grupo de personas acudió a ofrecerle ayuda mientras esperaban la llegada de los paramédicos, mientras otras personas lograron detener al individuo que la había atacado y fue entregado a los oficiales de la policía.

En un video publicado en las redes sociales, Glass aparecía con un ojo casi cerrado debido a la hinchazón que le provocó el golpe de la pieza de metal.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) July 11, 2022