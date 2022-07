Jueza otorga amparo a Miranda de Wallace para frenar apertura de investigación de FGR

Isabel Miranda de Wallace acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero, después de que una Jueza federal le otorgara un amparo en contra de la apertura de una investigación en su contra.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Una Jueza federal otorgó un amparo a Isabel Miranda de Wallace para que no se pueda llevar a efecto la resolución de un Juez que había ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existían elementos para abrir una investigación en contra de la mujer por presuntas irregularidades en la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

“En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas. La denuncia que presentó el #IFDP en mí contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido”, anunció la presidenta de la organización Alto Al Secuestro por medio de Twitter.

En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas.

La denuncia que presentó el #IFDP en mi contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido. #CasoWallace @CJF_Mx pic.twitter.com/oyXWD5cRM3 — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 12, 2022

La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, aseguró que el fallo estaba infundado y no está motivada, además que no se aplicó de manera exacta la ley.

También remarcó que los hechos relatados en la denuncia no constituyen un delito, además de que la acción penal está extinguida debido a los antecedentes del caso.

La FGR ya había previamente determinado no actuar en contra de Miranda de Wallace porque la activista no tiene la calidad de imputada en una carpeta de investigación que se inició, además que no puede ser señalada de un delito únicamente imputable a servidores públicos.

El Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial (IFDP) ya había impugnado la decisión, por lo que el pasado 23 de marzo un Juez de control revocó la determinación y ordenó realizar nuevamente el asunto.

“Las pruebas a que hace alusión el denunciante fueron valoradas por el Juzgado dentro de la causa penal, así como por el Tribunal Unitario que confirmo la responsabilidad de cuatro personas en la comisión del secuestro y muerte en contra de mi hijo, y no se ha determinado que las mismas fueron simuladas o falsas, al contrario, han sustentado la sentencia definitiva contra Juana Hilda, César, así como Alberto y Tony”, detalló Miranda de Wallace en un comunicado.

Finalmente, la mujer acusó al Poder Judicial de corrupción al emprender una campaña en su contra para intentar liberar a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace Miranda por dinero.