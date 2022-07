JC Chávez habla de sus adicciones: “Si no me hubiera recuperado, ya me habría muerto”

Durante su cumpleaños número 60, la leyenda del boxeo mexicano habló de su carrera y reconoció que pasó momentos complicados cuando entró al mundo de las drogas.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 12 de julio (ASMéxico).- Este martes 12 de julio, el boxeador Julio César Chávez está de fiesta, ya que cumple 60 años de edad y lo hará en compañía de sus seres queridos. Con motivo de su cumpleaños, el exboxeador mexicano habló de sus inicios y también aseguró que pasó momentos complicados debido a las fuertes adicciones a las drogas que tuvo cuando estaba en el mejor momento de su carrera.

“Me siento bendecido por Dios, tengo muchos proyectos en mente, otros que se están dando. Dios me dio la oportunidad de vida, si no me hubiera recuperado ya me hubiera muerto”, comentó la leyenda mexicana en entrevista para ESPN.

“Si bien el entorno podría ser mejor, hoy sólo puedo agradecer a todos los astros se han alineado bien en mi vida. Estoy bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Estoy bien con Dios, lo único que recibo son bendiciones de la gente”, agregó el oriundo de Ciudad Obregón, Sonora.

Cabe mencionar que Chávez cumplirá 13 años de haber dejado las adicciones. En aquel momento, el exboxeador aclaró que muchas circunstancias difíciles lo orillaron a pedir ayuda y estar dentro de un centro de rehabilitación. Afortunadamente, “Julito” superó sus complicaciones y no regresó más al mundo de las drogas.

Debido a sus resultados en el boxeo, el mexicano se ganó el reconocimiento del mundo y es admirado por leyendas como Muhammad Ali, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y Mike Tayson. En el año de 2011, Chávez entró el Salón de la Fama del Boxeo Internacional para ser considerado leyenda mundial.

