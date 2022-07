Jill Biden se disculpa con latinos por decir que son “tan singulares como los tacos”

Por Darlene Superville

WASHINGTON, 12 de julio (AP) — Jill Biden ofreció disculpas por decir que los latinos son “tan singulares” como los tacos para el desayuno en San Antonio durante un discurso ante la mayor organización promotora de los derechos civiles de los hispanos.

La Primera Dama voló a San Antonio el lunes para hablar ante la conferencia anual de UnidosUS, un grupo promotor de los derechos civiles de los latinos conocido anteriormente como el Consejo Nacional de La Raza.

Pero su intento de elogiar la diversidad latina no cayó demasiado bien cuando dijo que la comunidad es “tan inconfundible como las bodegas del Bronx, tan bella como las flores de Miami y tan singular como los tacos para el desayuno aquí en San Antonio.

También pronunció muy mal la palabra “bodegas”, las pequeñas tiendas en zonas urbanas que se especializan alimentos preferidos por los hispanos.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y otros se declararon ofendidos a través de las redes sociales, y la organización periodística tuiteó que “no somos tacos”.

Jill Biden says Hispanics are as “unique” as tacos and calls bodegas “bogidas.”

No wonder Hispanics are fleeing the Democratic Party! pic.twitter.com/rhBB1pSNvZ

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) July 11, 2022