“Me vale madre lo que digan” en el PRI, pondré la lista 2024: “Alito” a Marko Cortés

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– En el nuevo audio del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se escucha al exgobernador decir que él será el responsable de armar la lista de presidenciables para las elecciones federales de 2024, y que “se vayan a la verga” quienes le piden resultados en los comicios.

En la grabación difundida por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa “Martes del Jaguar” en la sección “Alito Delito”, se escucha el momento en que asegura que él seguirá a la cabeza del partido tricolor mientras dialoga con un grupo de personas, entre ellas una de nombre “Homero” y el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, según confirmó la propia morenista.

“Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera ‘No, que si no hay resultados’, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, remarcó el exmandatario de Campeche.