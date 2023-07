“Se va a castigar a los responsables”: AMLO sobre niña que murió en hospital del IMSS

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este miércoles que ya se investiga la muerte de una niña de seis años de edad, quien perdió la vida luego de ser aplastada por un elevador cuando era trasladada a otro nivel de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo . Ya se está haciendo la investigación , se va a castigar a los responsables . Ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte. Terminando la conferencia les van a entregar la información. Es muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables . No puede haber impunidad”, dijo.

López Obrador explicó que existe un contrato para el mantenimiento de estos elevadores, por lo que se informó a la empresa encargada que no funcionaba de manera correcta el ascensor.

De acuerdo con el informe, precisó, “fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse”.

Durante su conferencia de prensa matutina, las y los representantes de los medios de comunicación le preguntaron sobre la detención del camillero, la única que hay hasta el momento por los hechos.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así. O sea, no se puede castigar a cualquier persona. No pueden haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable”, respondió.