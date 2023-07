Guerrero: Dos exfuncionarios de Chilpancingo son asesinados a balazos en una taquería

Testigos señalan que personas armadas entraron al local y atacaron directamente a las dos personas; una de ellas murió al instante y otra horas después de que fuera trasladada a un hospital.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Dos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron asesinados la noche de ayer al interior de una taquería en el estado de Guerrero.

El exregidor Óscar Garibay y el exdirector de la Juventud de Chilpancingo, Iván Zaith Domínguez, murieron a balazos aproximadamente a las 23:45 horas dentro de la taquería “Los Dos Carnales”, la cual estaba cerca de la glorieta de Unidos por Guerrero.

Testigos dijeron que sujetos armados llegaron al inmueble y dispararon contra los dos hombres de forma directa. Posterior al ataque, huyeron del lugar.

Óscar Garibay murió al instante ya que una bala alcanzó su cabeza, mientras que Iván Zaith resultó herido de gravedad, por lo que un equipo de paramédicos lo trasladó a un hospital, donde horas después falleció.

Luego de lo ocurrido, personal de la Policía Municipal, Guardia Nacional y el Ejército mexicano llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes con el fin de buscar evidencias.

Como parte de su labor, en el sitio encontraron casquillos de arma corta calibre nueve milímetros.

En los últimos días, han ocurrido varias olas de violencia en el estado de Guerrero, sobre todo en la capital Chilpancingo, donde recientemente cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque en varios puntos, dirigido especialmente a choferes de unidades de transporte público.

Dentro de ese mismo contexto, la Alcaldesa de dicho municipio, Norma Otilia Hernández, ha estado envuelta en la polémica al ser captada en un video durante una reunión con una persona a quien se le identifica como Celso Ortega Jiménez, uno de los presuntos líderes de “Los Ardillos”, grupo criminal que ha desatado violencia en el estado de Guerrero.