EU: Tormenta en Vermont arroja lluvia de 2 meses en 2 días; hay severas inundaciones

Por Lisa Rathke

ANDOVER, Vermont, Estados Unidos, 12 de julio (AP).— Las inundaciones retrocedían el miércoles en las localidades de Vermont azotadas por una tormenta que hizo caer el equivalente a dos meses de lluvia en dos días, lo que permitió a las autoridades concentrarse en recuperarse de un desastre que atrapó a los residentes en sus hogares, cerró carreteras y obstruyó calles y negocios con lodo y escombros.

En la capital, Montpelier, donde las calles se inundaron el martes por la crecida del río Winooski, las autoridades dijeron que los niveles de agua en una represa río arriba parecían estables.

Our response teams have been on the ground in #Vermont to support emergency relief efforts related to flooding there. We’ve been working closely with state, local & federal partners to coordinate search & rescue efforts & help provide critical resources to affected communities. pic.twitter.com/QYbBwnLnNl

“Parece que no se romperá. Está bien. Es un pendiente menos”, dijo el administrador de la ciudad, Bill Fraser.

Fraser dijo que la represa sigue siendo tema de preocupación, pero con el retroceso del agua, la ciudad estaba cambiando al modo de recuperación. Se esperaba que los empleados de obras públicas salieran el miércoles para comenzar a quitar el lodo y los escombros del centro y las inspecciones de edificios comenzarán a medida que las empresas comiencen a limpiar sus propiedades.

Today at 11:30, my team and I will be joined by @FEMA Administrator @FEMA_Deanne and our congressional delegation to provide an update on our ongoing response to Vermont’s historic flooding. You can watch live through local media outlets or on my Facebook page.

El Gobernador Phil Scott planeó recorrer las áreas afectadas por las inundaciones con Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el miércoles, un día después de que el Presidente Joe Biden declarara una emergencia para Vermont y autorizara asistencia federal para casos de desastre.

La tormenta llegó lentamente a Nueva Inglaterra después de golpear partes de Nueva York y Connecticut el domingo. Algunas comunidades recibieron entre 18 y 23 centímetros de lluvia. Las ciudades en el suroeste de Nueva Hampshire sufrieron fuertes inundaciones y deslaves en carreteras, y se esperaba que el río Connecticut superara el nivel de inundación el miércoles en Hartford y las ciudades del sur.

Today, I spoke with @GovPhilScott, @SenSanders, and @FEMA_Deanne to reiterate my commitment to getting Vermont the federal assistance it needs to respond to severe floods.

Additionally, we have approved an Emergency Declaration, will continue coordinating with officials on the…

— President Biden (@POTUS) July 11, 2023