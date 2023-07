VIDEO: Camillero se defiende tras muerte de niña en IMSS de QRoo; FGE lo deja libre

La Fiscalía de Quintana Roo determinó que, hasta el momento, no se ha considerado que el camillero cuente con responsabilidad penal por lo ocurrido; “también soy una víctima”, dijo Víctor “N” en un video difundido en redes sociales.

Ciudad de México/Quintana Roo, 12 de julio (SinEmbargo/PorEsto).- Víctor “N”, el camillero detenido por su supuesta responsabilidad en la muerte de una niña aplastada por el elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, fue dejado en libertad.

“Se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no le resulta responsabilidad penal”, sostuvo Raciel López Salazar, titular interino de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

Sin embargo, aseguró que la dependencia continúa con las investigaciones con respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital, así como a la empresa concesionara que el IMSS contrató para el funcionamiento de los mismos.

Asegura Raciel López Salazar, Titular Interino de la #FGEQuintanaRoo, que se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a el o los responsables de la muerte de una niña en hospital del IMSS de Playa del Carmen.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”, añadió.

Antes de la liberación, él aseguró que también fue víctima de lo ocurrido.

A través de un video, el cual circuló en redes sociales, se escucha decir al camillero que él también quedó encerrado e intentó ayudar a la menor, por lo que deslindó su responsabilidad de lo ocurrido.

El camillero del caso de #PlayadelCarmen ya habló desde el hospital y sabe que él es el chivo expiatorio para lavar las manos a los verdaderos culpables.

“A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque al fin y al cabo, también soy padre”, se le escucha decir.

Luego de su arresto, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aseguró, a través de un comunicado, que la detención fue indebida.

“Solicitamos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien tiene en custodia policial al camillero indebidamente imputado en la carpeta de investigación, respetar los derechos humanos del compañero”, se lee en el posicionamiento.

A través de este documento, aseguran que el camillero se encotnraba cumpliendo a cabalidad sus funciones al interior del hospital.

“Exigimos una investigación a fondo de los hechos con apego a la veradad y que permita fincar responsabilidades”, indicó el líder sindical Alberto Carlos Hernández Cobos.

El pasado 10 de julio, una niña de seis años fue ingresada al Hospital General de Zona Número 18 de Playa del Carmen tras presentar síntomas de alarma de dengue.

Al ser trasladada en camilla para dirigirla a otro piso, la niña se quedó atorada justo cuando el elevador comenzó su ascenso. A pesar de que el personal de la clínica intentó detener el elevador, no se logró su objetivo, por lo que falleció aplastada. Los hechos quedaron grabados en video, lo que causó una gran indignación en redes sociales y en la sociedad.

Al día siguiente, el Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Quintana Roo, deslindó al Instituto de lo ocurrido y señaló a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Sitravem, S.A. de C.V.

Informó que a las 13:10 horas del mismo día del incidente, el hospital le reportó a la empresa de mantenimiento sobre una falla en el elevador.

El Hospital Número 18 adquirió en 2016, 181 elevadores marca Hitra de la empresa Construcciones ARYVE S.A de C.V en participación con Abastecimientos y Servicios Industriales del Toro S.A de C.V por la cantidad de 558.6 millones de pesos más IVA.