“Seré sucesor de AMLO”: Ebrard; presidenta de Grupo Minsa apoya proyecto de Sheinbaum

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) continúan recorriendo el país como parte de sus giras en busca de la nominación para las elecciones del 2024.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

MARCELO EBRARD

El excanciller y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, aseguró tener la experiencia necesaria para competir en la contienda de Morena rumbo a la Presidencia de la República en 2024.

“Soy el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él. Me conoce perfectamente bien. Y tuve la suerte, como soy una persona recta y derecha, que me invitara a participar y me incluyera en la lista del corcholateo”, afirmó.