Juzgadores preparan plan contra reforma y sobrerrepresentación de bloque oficialista

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Un grupo de jueces y magistrados federales, así como otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), realizaron una protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital mexicana, así como en otras ciudades del país, en contra de la reforma que se discute en esta semana para reformar a ese poder, y advirtieron que preparan un plan para ir contra esa legislación, sobre todo apoyándose en organismos internacionales, y anunciaron también que buscarán frenar la “sobrerrepresentación” de Morena, el partido oficialista, en el Congreso.

“La primera [medida], para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma”, señaló en su discurso Mauricio Barajas Villa, Magistrado del Segundo Tribunal en Materia del Trabajo.

“En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión”, afirmó.

Luego, entrevistado por los medios ahí presentes, Barajas Villa dijo que el Instituto Nacional Electoral no impedirá a Morena conformarse como una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. “Esto se ve venir. Como también que la impugnación que se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy probable, y nosotros advertimos por toda la presión que tienen los magistrados de la Sala Superior, que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado”.

La manifestación, que incluyó a unas 200 personas, incluidos también integrantes de la llamada “marea rosa”, fue organizada por la organización que reúne a Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED), pero el Magistrado Barajas Villa dijo que no hablaba a nombre de la organización, pues no pertenece a ella.

“HAY MUCHA SOBERBIA EN EL PJ”

Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) existe mucha soberbia debido a que algunos de sus actores tienen la idea de que el llamado Plan C propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no logrará concretarse.

En entrevista con “Los Periodistas” el miércoles, la Ministra detalló que a pesar de que una gran mayoría respaldó el proyecto de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones, en el Poder Judicial aún se piensa que la reforma es inviable.

“Hay quien espera que suceda otra cosa, porque no puede creer que se vaya a tocar al Poder Judicial, que se pueda transformar, porque no le apuestan a ninguna modificación, siguen pensando que no solamente es inviable, sino que además no es deseable, pero es un deseo particular de un conjunto de personas”.