Marina: También hemos ido a eventos de Liga MX, NFL, Fórmula 1, Centroamericanos...

La dependencia fue criticada luego de transportar a la mascota del equipo de béisbol Olmecas. Se sabe que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es fan de este deporte.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Sobre la disposición de un helicóptero y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para la transportación de “Pochicoco”, mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, la dependencia indicó en un comunicado que su aparición en esta clase de eventos obedece a solicitudes que reciben constantemente, además de una intención de fomentar el deporte.

“La participación de la Marina en este tipo de eventos obedece a solicitudes para que alguna unidad de Marina, la banda de música y de guerra, así como de personal naval formado, se encuentren presentes en diferentes eventos deportivos, escolares y actos cívicos, tales como graduaciones escolares, conmemoraciones y días festivos, ejemplificándose esto en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Gran Premio de México de la Fórmula 1, eventos de la Liga MX, de la NFL, entre otros”.

La Semar confirmó que en este partido de béisbol participó con una unidad aérea, una escolta, banda de guerra, banda de música y personal naval “con la intención de participar en la ceremonia de inauguración y realizar los honores a la bandera, así como entonar el Himno Nacional”.

Además, el texto menciona que “al personal de esta institución le es grato participar en dichas actividades, que permiten acercar a la Marina con la sociedad de los diferentes lugares del país y exaltar los valores patrios, que distinguen a los marinos navales”.

Debido al revuelo, esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que ya informó sobre este asunto el Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría, y garantizó que más tarde se dará una explicación sobre la utilización de la aeronave.

“No estoy de acuerdo, pero yo creo que más tarde van a informar de este asunto. Ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que si estoy a favor del béisbol y del deporte en general, y sé que hay mucha pasión por el deporte, y qué bueno”, comentó.

El mandatario dijo frente a la prensa que el uso del helicóptero tuvo que ver con la pasión del deporte y que el equipo de Olmecas de Tabasco se encuentra en la final de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Ya lo van a explicar. Miren, no deberían por ejemplo tampoco los aviones de Estados Unidos cuando hay Juegos de Estrellas. Una vez fui con Beatriz (Gutiérrez) al Juego de Estrellas a San Diego y estaba con la boca abierta porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y todavía juego y ya he dicho que todavía bateo arriba de 300”, agregó.

Sobre dicha experiencia, el Presidente explicó que previo a que arranque el juego hay una ceremonia en donde usan aviones, que al parecer son de la Marina de EU.

Fue el pasado 10 de agosto cuando la Semar dispuso de un helicóptero y elementos adscritos a la dependencia para transportar a la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, previo al partido de eliminatoria de la postemporada de la LMB contra los Tigres de Quintana Roo.

“Nos dicen que trae la bola para hacer el primer lanzamiento, señoras y señores pero, ¿a quién estamos viendo? ¡Sí, señoras y señores, aquí está! ¡Ya lo vimos! El aplauso para recibir esta tarde en esta fiesta de playoffs, aquí está el número uno: ¡El Pochi!”, narró el comentarista mientras la aeronave hacía su descenso.

Tras el aterrizaje, la persona en botarga de tortuga entregó la primera bola del partido al Gobernador del estado, el morenista Carlos Merino.

A raíz de los hechos, organizaciones como Sociedad Civil México y usuarios de redes sociales condenaron el uso de un helicóptero de la Marina para transportar a la mascota del equipo de Tabasco, estado natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además es un fanático proclamado del béisbol.