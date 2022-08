Mega Radio exige justicia por sus 4 empleados asesinados en Ciudad Juárez

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).-La corporación Mega Radio Networks exigió justicia para cuatro de sus trabajadores que fueron asesinados ayer durante la jornada violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un total de 11 personas muertas.

La empresa de comunicación aseguró que seguirán dando voz a la ciudadanía “en su justo reclamo en contra de la impunidad” por estos actos de violencia donde perdió la vida el locutor de Switch 105.9, Allan González.

Además de Allan, en el lugar también fueron asesinados Lino Flores, del área de Promociones; Armando Guerrero, gerente de Operaciones, y el escolta, Alex Arriaga, quienes se encontraban trabajando en el estacionamiento de una sucursal de la pizzería Little Caesar’s.

El corporativo agradeció las muestras de empatía y cariño que su audiencia ha compartido, al igual que compañeros de diferentes medios de comunicación y autoridades, “quienes han mostrado su solidaridad y disposición para esclarecer los hechos en un acto de justicia”.

De igual forma, extendieron sus condolencial por el resto de los fallecidos, entre las que hay un menor de edad, y las 12 personas más que resultaron lesionadas, “víctimas de estos de estos cobardes atentados que enlutaron a nuestra sociedad”.

Los ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería registrados el jueves en Juárez provocaron que este viernes la ciudad amaneciera con las calles vacías.

Ante el escenario vivido en Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana en su conferencia de prensa que los habitantes de la ciudad fronteriza sufran las consecuencias de los actos cometidos por los cárteles: “Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”.