Salman Rushdie está conectado a un respirador: agente; tiene daños en hígado y un ojo

El escritor ya había recibido amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980 y este viernes fue atacado cuando estaba a punto de dar una conferencia en el oeste de Nueva York, de acuerdo con su agente, su estado de salud es grave.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo/AP).– Andrew Wylie, agente de Salman Rushdie, confirmó esta noche que la condición física del laureado escritor es grave, luego del ataque que sufriera este viernes en un auditorio en Nueva York. “Las noticias no son buenas”, planteó. “Es probable que Salman pierda un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados, y su hígado fue apuñalado y dañado”, expuso Wylie, de acuerdo con The New York Times.

El agente de Salman Rushdie también comunicó que el escritor está conectado a un respirador tras haber sido operado por el ataque sufrido este viernes.

El ensayista británico de origen indio, autor de Los versos satánicos (1988) y amenazado de muerte por el régimen islámico iraní en 1989 por blasfemo, fue atacado casi al mediodía cuando se disponía a dar una conferencia en el condado de Chautauqua, una localidad en el oeste del Estado de Nueva York.

La Policía anunció que tras la agresión el escritor fue trasladado al hospital en helicóptero. Mientras que el atacante, que ha sido identificado por las autoridades como Hadi Matar, de 24 años, fue detenido esta tarde.

Un reportero de Associated Press vio a un hombre confrontar a Rushdie en el escenario de la Chautauqua Institution y comenzar a golpearlo o apuñalarlo mientras lo presentaban. El autor de 75 años fue derribado o cayó al suelo y el hombre fue detenido.

El moderador del evento también fue atacado y sufrió una lesión menor en la cabeza, dijo la Policía.

La Policía dijo que un agente estatal fue asignado a la conferencia de Rushdie y realizó el arresto. Pero después del ataque, algunos visitantes veteranos del centro cuestionaron por qué no había una seguridad más estricta para el evento, dadas las décadas de amenazas contra Rushdie y una recompensa por su cabeza en el mundo musulmán que ofrece más de tres millones de dólares para cualquiera que lo mate.

El rabino Charles Savenor estaba entre los cientos de personas en la audiencia. En medio de jadeos, los espectadores fueron conducidos fuera del anfiteatro al aire libre.

“Este tipo subió corriendo a la plataforma y comenzó a golpear al señor Rushdie. Al principio uno piensa, ‘¿Qué está pasando?’ Luego quedó muy claro en unos segundos que lo estaban golpeando”, dijo Savenor. Agregó que el ataque duró unos 20 segundos.

El libro de Rushdie de 1988 The Satanic Verses (Los versos satánicos) es considerado una blasfemia por muchos musulmanes.

Protestas a menudo violentas contra Rushdie estallaron en todo el mundo, incluido un motín que mató a 12 personas en Mumbai.

La novela se prohibió en Irán, donde el entonces líder ayatolá Ruhollah Khomeini emitió una fatua o edicto en 1989, pidiendo la muerte de Rushdie. Khomeini murió ese mismo año.

El actual líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, nunca emitió una fatua propia para retirar el edicto, aunque Irán en los últimos años no se ha centrado en el escritor.