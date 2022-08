Tubi, plataforma división de FOX Entertainment, se expande a América Latina

Tubi cuenta con un catálogo de más 40 mil películas y programas de televisión en lEstados Unidos, 150 producciones originales y más de 150 canales de noticias locales y en vivo, deportes y entretenimiento.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Tubi, el servicio de streaming que es una división de FOX Entertainment, ampliará su presencia en América Latina este mes con lanzamientos en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá.

El servicio de video-on-demand con publicidad ya contaba con presencia en la región en países como México donde debutó en 2020. Ahora esta plataforma estará disponible en iPhone, iPad y Apple TV, así como en Google TV y otros Dispositivos de Android, TV OS, además de LG TV, Samsung TV, Microsoft Store en Windows, VIDAA Smart OS en Hisense TV, así como Amazon Fire TV Stick y Roku TV en algunos países.

“Estamos encantados de lanzar nuestra plataforma en estos cinco países latinoamericanos, brindando a los espectadores una combinación de contenido producido localmente, contenido que incluye nuestros títulos favoritos en español y títulos de Hollywood”, dijo Adam Lewinson, director de contenido de Tubi.

“Estamos muy ilusionados de expandirnos más profundamente en América Latina después del éxito estelar de Tubi en México, que ha experimentado un tremendo crecimiento en tan poco tiempo”, agregó.

Tubi cuenta con un catálogo de más 40 mil películas y programas de televisión en lEstados Unidos, 150 producciones originales y más de 150 canales de noticias locales y en vivo, deportes y entretenimiento.

En México, este servicio ha crecido el último año 60 por ciento su tiempo de visualización y los espectadores en su totalidad han crecido un 40 por ciento. Esta plataforma cuenta con la asociación con TV Azteca.

Además en nuestro país, Tubi funciona como el hogar de transmisión gratuita en México para los títulos populares de TV Azteca.

El servicio cuenta con cintas como The Green Hornet, Hellboy, American Psycho, Gridiron Gang, Snatch, Machete, Hook, The Other Guys, The House Bunny, The Social Network, Obsessed y La Bamba, así como series de televisión como L.A.’s Finest y Masters of Sex, se transmitirán de forma gratuita en Tubi en los cinco nuevos territorios.

Además, próximamente estarán disponibles series de televisión producidas regionalmente, como Bienvenida realidad, Atrapada y El sexo débil de México; así como versiones locales de series muy conocidas como The Nanny, Bewitched y Married with Children.