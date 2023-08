CdMx registra radiación UV extremadamente alta; PC recomienda no exponerse al sol

Protección Civil exhortó a la población a tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México dio a conocer que este sábado se registran Índices de Radiación UV extremadamente altos, por lo que pidió tomar precauciones.

A través de una publicación de Twitter, la dependencia detalló que la radiación UV se encuentra en el nivel 11+, el cual es el nivel más alto en la escala que tiene de registro.

Por ello, recomendó utilizar gafas y gorra, usar bloqueador y no exponerse al sol por tiempo prolongado.

Se registran Índices de Radiación UV extremadamente altos en la Ciudad de México, sigue estas recomendaciones: ✅Utilizar gafas y gorra ✅Usar bloqueador ✅No exponerse al sol por tiempo prolongado Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/528Rg4GOPf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2023

La Secretaría también pidió considerar que es necesaria la protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel, por lo que sugirió siempre aplicar un protector solar FPS 30+, usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

También exhortó a la población a tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores, y proteger con especial atención a los niños pequeños y adultos mayores.

UNAM PREVÉ QUE SIGAN LAS ALTAS TEMPERATURAS

Científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICAyCC-UNAM) advirtieron en conferencia de prensa el pasado 14 de junio que el sistema de presión que ha evolucionado en los últimos días y las altas temperaturas –anómalas para el sexto mes del año en la historia del país– podrían generar no sólo impactos en la salud, sino también un aumento en incendios forestales, impactos en la agricultura, incremento en generación de ozono, picos en el consumo eléctrico y una baja o nula precipitación que asevere así las condiciones de sequía en múltiples regiones.

“La situación actual [de temperaturas altas] es muy fuera de lo normal, muy crítica”, advirtió el doctor Victor Torres, investigador posdoctoral del ICAyCC. “Se espera que la permanencia de este patrón [de onda de calor] dure aproximadamente los próximos 15 días, luego habría un periodo de asueto, digámosle así, y quizá venga otro periodo de calor [a inicios de julio]”.

El científico remarcó que los modelos estadísticos más fuertes apuntan a que a inicios de julio se producirá otra ola de calor de similar magnitud a la actual, aunque admitió que se trata de un “pronóstico atrevido” que no tendrá más certeza hasta finales del mes en curso.

“La frecuencia de las olas de calor por década ha aumentado”, advirtió por su parte la doctora Graciela Raga, investigadora del ICAyCC-UNAM. “Las condiciones meteorológicas a nivel mundial han ido cambiando en latitudes medias y en los trópicos, también. Lo que podríamos decir es que los eventos extremos de temperatura han ido aumentando en México y las ondas de calor son eventos extremos”.

Entre los factores que disparan la intensidad de la ola de calor, citó la especialista, es la falta de humedad que provoca un suelo seco. Actualmente, el Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra a 31 de 32 entidades de la República con algún nivel de sequía, desde “Anormalmente seco” hasta “Sequía extrema”.

“El hecho de que la circulación atmosférica esté dando origen a esta ola de calor, implica que llega más radiación solar a la superficie, por lo tanto hay menos nubosidad y por supuesto que no hay precipitación si no hay humedad. Hay anomalías de humedad bastante importantes (…) en mucha de la región, que entonces no favorece a la precipitación”.