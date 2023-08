Mujer muere en hospital tras ser herida por policías de Neza en balacera en el AICM

La víctima falleció después de estar dos días en el hospital al que ingresó con una herida de bala que le provocó muerte cerebral.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Gabriela Alejandra Piña, de 20 años, falleció este sábado a consecuencia de un disparo en la cabeza por policías municipales de Nezahualcóyotl, durante una persecución en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La joven murió a las 5:00 horas de hoy, luego de que permaneciera dos días internada en el Hospital General Gustavo Baz Prada, del mismo municipio mexiquense, por un daño cerebral irreversible.

Familiares de Gabriela Alejandra confirmaron la noticia al ser notificados esta mañana por médicos que la atendían.

La víctima se debatía entre la vida y la muerte desde que ingresó al hospital, debido a la gravedad de sus heridas que le provocaron muerte cerebral.

El 9 de agosto, en el estacionamiento de la Terminal 2 del AICM, policías municipales del Estado de México tiraron en contra de civiles presuntamente armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados persiguieron un automóvil blanco con vidrios polarizados, en el cual iban tres personas a bordo, por haber omitido la indicación de alto para una revisión vehicular.

JUEZ VINCULA A PROCESO A POLICÍAS POR BALACERA EN EL AICM

Leonardo y Sergio, policías municipales de Nezahualcóyotl, Estado de México, fueron vinculados a proceso luego de estar involucrados en un enfrentamiento armado con civiles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx) informó a través de sus redes sociales que los dos oficiales fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio calificado.

El Juez determinó la prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de determinar su situación jurídica. La medida se mantendrá mientras se desarrolla la nueva audiencia.

La #FiscalíaCDMX formuló imputación a dos servidores públicos y obtuvo prisión preventiva en su contra, por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio calificado, ocurrido el pasado 9 de agosto en inmediaciones del AICM. En breve mayor información pic.twitter.com/0bxzQcNbFW — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 11, 2023