Medidas contra AMLO restringen su libertad de expresión, dicen Gobernadorxs de Morena

El TEPJF había prohibido a AMLO hablar de la opositora Xóchitl Gálvez y esta semana la Sala Regional Especializada ordenó inscribir al Presidente en la lista de sujetos sancionados por violentar la ley electoral.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Los gobernadores y gobernadoras de Morena, así como el Jefe de Gobierno capitalino, aseguraron este sábado que las medidas tomadas por las autoridades electorales para impedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a la Senadora Xóchitl Gálvez, sobre todo en sus conferencias matutinas, limitan y restringen su libertad de expresión.

“Expresamos nuestro total apoyo al Presidente de la República en esta lucha que se libra día con día en las conferencias mañaneras para hacer en beneficio de la ciudadania, cada vez más pública nuestra vida publica”, indicaron los 22 ejecutivos estatales, entre ellos los aliados Ricardo Gallardo, del Partido Verde, de San Luís Potosí, y Cuauhtémoc Blanco, de Encuentro Social, de Morelos.

Las gobernadoras, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México expresamos nuestro apoyo al Presidente de la República, @lopezobrador_ , para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático mediante las conferencias matutinas. pic.twitter.com/DarLf6RtCZ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 12, 2023

“Expresamos nuestro total desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). en la que se restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión del Presidente de la República ejercida en sus conferencias mañaneras, utilizando para ello una denuncia sustentada en hechos falsos v carentes de toda ética. Lamentamos que se haya llegado al extremo absurdo de registrar al Presidente de la República en un padrón de personas sancionadas”, indicaron,

Hace una semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló imponer medidas cautelares contra López Obrador, al determinar que comete violencia política de género contra la Senadora panista Xóchitl Gálvez, principal aspirante presidencial de la oposición.

El INE ordenó al mandatario que se abstenga de realizar manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos –bajo cualquier modalidad y formato– sobre temas relacionados con los derechos político electorales de Gálvez, “cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres”. Fue aprobado de manera unánime en la Comisión.

Además, le dieron un plazo de 12 horas para borrar las declaraciones sobre la Senadora que realizó López Obrador en sus conferencias matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio. También deberá modificar las versiones estenográficas donde contenga las expresiones denunciadas.

Esta semana, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ordenó inscribir al Presidente en la lista de sujetos sancionados por violentar la ley electoral.

“Las conferencias matutinas son un ejercicio que fortalece nuestro sistema democrático y no deben ser menoscabadas por intereses opuestos al derecho a la información de la ciudadanía. EI TEPJF tiene el deber de privilegiar el libre debate político. la critica y el contraste de ideas”, expresaron los gobernadores morenistas.

“Entendemos que los grupos que representan la esencia de conservadurismo. mismos que se oponen a la transformación. están atacando constantemente los logros que en materia de libertad de expresión se han logrado en este Gobierno. Sin embargo. hacemos un llamado al TEPJF para que cumpla con los mandatos constitucionales y dicte justicia sin responder a intereses de grupo. partidistas ni de cualquier otra índole”, concluyeron.

AMLO CRITICA A MAGISTRADOS DEL TEPJF

El Presidente López Obrador acusó el lunes a las y los integrantes del Tribunal Electoral de alterar sus expresiones sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, para sancionarlo por la presunta comisión de violencia política de género en contra de la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

“Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, que exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria; son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“Se me hace un exceso, además de una injusticia y un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del Tribunal que me permitan repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, comentó uno días antes.

Sin embargo, esta semana el Jefe del Ejecutivo federal aseguró lo siguiente: “Lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero a qué tribunal acudo yo. Sí, podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”.