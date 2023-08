Damar Hamlin juega un partido de futbol americano 8 meses después de su paro cardiaco

Por John Wawrow

ORCHARD PARK, Nueva York, EU (AP) — Damar Hamlin cumplió otra meta importante en su retorno al ser parte del primer encuentro de pretemporada de Búfalo ante los Colts de Indianápolis el sábado.

No le tomó demasiado tiempo al safety de los Bills en impactar en su primera aparición desde que sufrió un paro cardiaco y necesitó ser resucitado en el campo del juego ante Cincinnati el dos de enero.

En su segunda jugada defensiva, Hamilton chocó con la línea y derribó al corredor Evan Hull sin ganancia y evitó que los Colts convirtieran en cuarta y uno en la yarda 40 de Búfalo. Inicialmente Hamlin recibió una asistencia en la tacleada, pero posteriormente lo señalaron como una tacleada solitaria.

