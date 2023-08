Ebrard “vetará” encuestadoras que tengan contratos con gobiernos federal o de la CdMx

Además, el excanciller descartó desde Zacatecas que vaya a pactar con otro aspirante su salida de la carrera para obtener a cambio otra posición, ya sea en un gabinete futuro o en otra rama del Gobierno.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón, el aspirante a encabezar la candidatura de Morena a la presidencia en las elecciones de 2024, aseguró este sábado que una de las primeras objeciones que pondrá para elegir a las encuestadoras que definirán al candidato oficialista en las próximas semanas será que no hayan tenido contratos con los gobiernos ni federal ni de la Ciudad de México, de donde proviene su rival más dura y la favorita por ahora según las preferencias: la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Nosotros objetaríamos de entrada aquella encuestadoras que hayan tenido contrataciones, que hayan trabajado, en el Gobierno de la Ciudad de México”, dijo en su gira por Zacatecas.

“Es decir, no puede ser que la encuesta que va a resolver quién va a ser el coordinador de la 4T tenga contrato con el Gobierno federal o el de la Ciudad de México, debe ser independiente 100 por ciento”, añadió.

Además, descartó que vaya a pactar con otro aspirante su salida de la carrera para obtener a cambio otra posición, ya sea en un gabinete futuro o en otra rama del Gobierno. “Llevo 42 años preparándome para eso, si no, no me atrevería estar aquí el día de hoy. Entonces yo ya no tengo interés en otro rollo, en haber qué”, dijo.

El miércoles pasado, el mismo Ebrard había dado detalles sobre cómo se llevará a cabo la encuesta del proceso interno para definir al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que en teoría será la o el candidato de Morena en 2024.

Durante un evento con organizaciones protectoras de animales en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma de la Ciudad de México, el excanciller aseguró que la encuesta será aplicada conforme a una muestra aleatoria, a través de un programa actuarial de una computadora y en presencia de los representantes de cada uno de la y los aspirantes.

También hizo un llamado a evitar que el Consejo General de Morena dé a conocer el nombre de la encuestadora encargada de llevar a cabo el conteo del sondeo, pues eso podría permitir situaciones que alteren el resultado.

La boleta, la cual será a través de una computadora que cargará un representante de la casa encuestadora en una mochila, valdrá el 75 por ciento del ejercicio, mientras que el otro 25 restante se obtendrán varias preguntas extra cuya dinámica aún no es conocida.

“El otro 25 por ciento nos dijeron que van a ser varias preguntas, esas todavía no las vemos con la dirigencia, pero si tú ganas la encuesta tienes siete puntos y medio de 10, entonces pues ya ganaste”, agregó.

Si bien la dirigencia del partido no ha revelado la pregunta que contendrá la boleta, consideró que ésta será “¿A quién prefieres?”, seguida por el nombre de los seis aspirantes.

En junio, Morena había fijado sus reglas internas:será por encuesta cómo se defina quién será el abanderado de la candidatura a la Presidencia de México en 2024. Alfonso Durazo, titular del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dio a conocer en ese momento que se realizarán cinco encuestas —cuatro por casas encuestadoras propuestas por los aspirantes presidenciales y una por Morena— para definir al coordinador nacional, la cual se realizará del 8 de agosto a 3 de septiembre. Los resultados finales se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre.