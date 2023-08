Sheinbaum presume obras; sin adultos mayores la 4T no hubiera llegado: Adán Augusto

Ricardo Monreal aseguró que la “guerra sucia” no garantiza el triunfo presidencial y Adán Augusto busca hacer justicia social en el país.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La y los aspirantes presidenciales de Morena continúan con sus actividades como parte de su gira ante la elección interna para designar a su Coordinador o Coordinador por la Defensa de la Cuarta Transformación y aparecer en la boleta electoral de 2024 por la Presidencia de la República.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

En su Asamblea Informativa desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la aspirante presidencial presumió que el movimieno encabezado por el titular del Ejecutivo ha llevado a cabo la recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la construcción de obras históricas como el Tren Maya, así como el reciente rescate de Mexicana de Aviación, las cuales son una muestra de que el uso correcto de los recursos públicos es clave para el crecimiento de la economía del país y en especial de quienes menos tienen.

“Estamos más que orgullosos de este momento histórico en nuestro país, de ser mexicanos y mexicanas, porque México brilla hoy en todo el mundo (…) México crece, tiene inversiones y tiene justicia’’, puntualizó al asegurar que desde la llegada de la 4T, el bienestar económico se ha logrado traducir en calidad de vida.

’’Es un momento histórico para el país, además se está haciendo justicia para los pueblos indígenas, que es algo que no tiene que parar y tiene que seguir, que representa recuperar tierras, territorio, agua, significa el bienestar de los pueblos, significa el apoyo a los pueblos indígenas, pero no de arriba para abajo, sino en un diálogo entre los pueblos y sus autoridades’’, agregó.

La exjefa de Gobierno compartió que la 4T tiene tiene la misma magnitud que otros movimientos importantes en el país, como la Independencia de México o la Revolución y formas de gobernar que eliminaron las represiones, los privilegios y la corrupción del neoliberalismo, liderado por personajes como Vicente Fox, quien recientemente declaró en contra de los programas sociales que han sido el punto de partida para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y mexicanos.

Entre los cambios logrados,celebró que hoy en día las mujeres ocupan espacios cada vez más importantes, desde gubernaturas, diputaciones, senadurías, secretarías, entre otros puestos, y así abrir las puertas de la igualdad.

’’Se trata de la continuidad de la Cuarta Transformación, pero también es tiempo de mujeres, porque las mujeres en la historia de nuestro país fuimos relegadas (…) por eso decimos aquí en Chiapas y en toda la República, las mujeres gobernamos para hombres y para mujeres’’, destacó.

Minutos antes, Sheinbaum Pardo participó en la ceremonia de vestimenta y la entrega del bastón de mando con el objetivo de hacer un reconocimiento a su trabajo realizado a favor de las comunidades indígenas.

‘’Las comunidades indígenas son la esencia no sólo de Chiapas, sino de todo el país, con este bastón de mando les digo, nunca les voy a fallar, siempre voy a estar cerca del corazón de los pueblos indígenas de este gran estado y del país’’, prometió la exmandataria.

En Villacorzo, en la región de La Fraylesca en Chiapas el cariño y amor por nuestro movimiento es de corazón puro. No vamos a defraudar nunca. pic.twitter.com/kBjaL0woOa — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 13, 2023

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Otro de los aspirantes a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, viajó nuevamente a Veracruz para ofecer otra Asamblea Informativa en la Macroplaza del malecón del puerto de Veracruz.

El exsecretario de Gobernación fue recibido entre carteles con leyendas de apoyo, que llevaban sus simpatizantes, a quienes agradeció su solidaridad, sobre tode los adultos mayores, a quienes consideró “la base del movimiento” de la 4T.

“Sin los adultos mayores, posiblemente la Cuarta Transformación no hubiese llegado, ustedes con su dedicación, entrega, con su apoyo, hicieron fuerte a Andrés Manuel López Obrador, en los momentos difíciles lo acompañaron, ustedes lo apoyaron y le tendieron la mano”, expresó Augusto López

En su participación, presumió que en el 2018, “ni con todas las campañas oscuras de Televisa los señores del dinero pudieron detener la ola popular de más de 30 millones de mexicanos que llevaron a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador”.

Al recordar que la primera acción del mandatario federal cuando llegó a la Presidencia fue enviar una iniciativa sobre la pensión universal para los adultos mayores, sostuvo que se visibilizó su derecho a una jubilación.

También destacó que ya se acercan los tiempos electorales y “los mismos de siempre andan diciendo que ahora que se vaya López Obrador se acabará la pensión universal”, lo cual no sucederá por ser un derecho y una obligación constitucional.

MARCELO EBRARD CASAUBÓN

Marcelo Ebrard Casaubón, el excanciller que hoy aspira a encabezar la candidatura de Morena a la presidencia en las elecciones de 2024, indicó que una de las primeras objeciones que pondrá para elegir a las encuestadoras que definirán al candidato oficialista en las próximas semanas será que no hayan tenido contratos con los gobiernos ni federal ni de la Ciudad de México, de dónde proviene su rival más dura y la favorita, por ahora, según las preferencias: la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Nosotros objetaríamos de entrada aquella encuestadoras que hayan tenido contrataciones, que hayan trabajado, en el Gobierno de la Ciudad de México”, declaró en su gira por Zacatecas.

“Es decir, no puede ser que la encuesta que va a resolver quién va a ser el coordinador de la 4T tenga contrato con el Gobierno federal o el de la Ciudad de México, debe ser independiente 100 por ciento”, agregó.

Previo a finalizar su asamblea, negó que vaya a pactar con otro aspirante su salida de la carrera para obtener a cambio otra posición: “Llevo 42 años preparándome para eso, si no, no me atrevería estar aquí el día de hoy. Entonces yo ya no tengo interés en otro rollo”.

Tijuana , donde empieza la patria pic.twitter.com/wcyFqsmOp9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 13, 2023

RICARDO MONREAL ÁVILA

El aspirante a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, se solidarizó con la exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el periódico Milenio revelara que la morenista recibe seis veces más ataques que la candidata de oposición Xóchitl Gálvez.

El legislador con licencia también sostuvo que no es una guerra sucia lo que garantice el triunfo en 2024.

“Es lamentable, porque no es la guerra sucia la que va a demostrar o la que va a garantizar el triunfo mi solidaridad a Claudia Sheinbaum, me parece que no es correcto, no es justo, y no deben surgir esos golpes contra nadie, es reprobable, es inadmisible”, afirmó.

Agradezco la invitación de los colectivos a celebrar el Día Internacional de la Juventud. Es importante abrir estos espacios para mostrar sus actividades y formas de expresarse. Ustedes son el relevo generacional que el país requiere; nuestro futuro. ¡Con todo, menos con miedo! pic.twitter.com/qJGZYgzkLH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 13, 2023

Monreal Avila adelantó además que la próxima semana comenzarán las reuniones para garantizar la metodología de la encuesta de la que saldrá el coordinador de los comités.

Desde su asamblea en la Ciudad de México y frente a jóvenes estudiantes, el Senador morenista rechazó haber recibido el apoyo de grupos de poder, ni de gobernadores o alcaldes en algun momento de su trayectoria.

Incluso, adelantó que se busca hacer un recuento de la actual campaña interna de Morena para saber si algunos mandatarios estatales otorgaron un apoyo a un aspirante presidencial, situación que está prohibida en las reglas del actual proceso interno.

Zona Joven, un evento que muestra cómo debería ser nuestra convivencia en este país: sin paredes ni barreras y con apertura para todas las personas. ¡Qué buena manera de conmemorar el Día Internacional de las Juventudes, en un marco de energía y buenas propuestas! pic.twitter.com/Y8WFhvizHs — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 12, 2023

Monreal agregó que, en caso de no ganar la encuesta de Morena, se quedará en la posición, el lugar o el cargo que le dicte su partido.

El exgobernador de Zacatecas tampoco descartó la posibilidad de buscar la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, una vez que finalice el proceso interno para la designación del candidato presidencial de Morena.