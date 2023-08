El mexicano Pato O’Ward sube al podio en GP de Indianápolis del campeonato de Indycar

Por Michael Marot

INDIANÁPOLIS (AP) — Scott Dixon mantuvo la serenidad luego de derrapar a consecuencia de un roce en la primera vuelta del Gran Premio de Indianápolis, y aprovechó la última parada de Graham Rahal en pits para tomar la ventaja y llevarse la victoria.

El neozelandés resistió el embate del piloto que había largado primero. Como premio, obtuvo su primera victoria de la temporada, por un margen de apenas 0,4779 segundos.

6th podium of the season. P3. Job well done team @ArrowMcLaren pic.twitter.com/UJJw3waQoG

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) August 12, 2023