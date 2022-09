La prensa africana revive las atrocidades cometidas en nombre de la reina Isabel II

Por Frédéric Couteau

Francia, 12 de septiembre (RadioFranciaInternacional).- Si “Le Point Afrique” (sección africana de la revista francesa Le Point) insiste en la complicidad que existía entre la reina de Inglaterra y Nelson Mandela, hasta el punto de que se tuteaban, Le Monde Afrique, por su parte, señala que la muerte de Isabel II ha desencadenado ciertamente “un coro de homenajes y de elogios en todo el mundo”, pero que “también ha provocado comentarios acerbos en las antiguas colonias británicas“. Crítica que recuerda los trágicos episodios, expoliaciones y represiones que marcaron la historia del imperio colonial británico, del que la reina es vista como símbolo y heredera.

Como señala “Le Monde Afrique” (sección africana del diario francés Le Monde), la reacción en Sudáfrica del partido Combatientes por la Libertad Económica del líder populista Julius Malema: “No lloramos la muerte de la reina Isabel porque nos recuerda un periodo muy trágico de la historia de nuestro país y de África. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de la familia real, tomó el control permanente del territorio en 1806. Desde entonces, los pueblos indígenas nunca han conocido la paz. Durante sus setenta años de reinado, la reina nunca ha reconocido las atrocidades que su familia les infligió”.

VOCES DISCORDANTES…

En Kenia también se alzaron voces, señala “Le Monde Afrique”: “Nadie menciona lo que los británicos hacían en Kenia cuando ella se convirtió en reina”, tuiteó el columnista y caricaturista keniano Patrick Gathara. “Los hechos tienden a complicar el cuento de hadas”, afirma.

De hecho, dice el periódico, “unos meses después de la llegada al trono de Isabel II, comenzó la rebelión Mau Mau. A lo largo de esta rebelión anticolonial, violentamente reprimida por los colonos británicos, murieron unos 100 mil kenianos y otros 300 mil fueron encarcelados”.

No one mentions what the British were doing in Kenya when she became Queen. Not what they kept doing here for the first decade of her reign. The facts tend to complicate the fairy tale. https://t.co/hYB0pVdy13

— gathara (@gathara) September 8, 2022