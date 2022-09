AMLO propone evaluar a GN y hacer consulta en 2027 para ver si se queda en la Sedena

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que en 2027 se lleve a cabo una consulta popular para determinar si la Guardia Nacional debería de seguir bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario mexicano planteó que se informe cada semestre de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas sobre su trabajo en seguridad pública y después se haga la consulta.

El presidente @lopezobrador_ afirma que no le importan las críticas por su iniciativa de militarización de la Guardia Nacional…

Además, sostuvo que está de acuerdo con la propuesta de la Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, para que se amplíe la presencia de la Sedena y la Secretaría de Marina en los trabajos de seguridad pública.

“Si se hace una reflexión de fondo y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del Ejército y la Marina, pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa”.

“Sí es importante que se amplíe el plazo porque en marzo del 2024 termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina, Entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacía antes: de manera legal, sin violar la Constitución”, agregó.

La legisladora del PRI propuso una iniciativa de reforma dentro del decreto que creó la Guardia Nacional para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, cambio que tendría la simpatía de la mayoría de Morena en San Lázaro para ser aprobada, lo que rompería el pacto del Revolucionario Institucional con Va por México.

Los diputados federales del PRI afirmaron que la ineficiencia de Morena para solucionar los problemas de inseguridad los obliga a dar una prórroga de acompañamiento hasta 2028 para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas.

Yolanda de la Torre afirma que su propuesta “no es un pacto de impunidad” para proteger al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, pues dijo, es necesaria la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública.

“¿Usted cree que Alejandro Cárdenas necesita que lo defiendan? No, él ha sido violado su proceso, sus garantías procesales, nunca va a pasar nada, nada; tampoco necesita que lo defiendan y me parece que también él ha dado evidencia pública, no estoy en ese contexto”, dijo el pasado 6 de septiembre la legisladora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.