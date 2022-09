Los Emmy 74 dan inicio con Succession y Squid Game como favoritas

La serie de HBO, Succession, suma 25 nominaciones al Emmy, pero el drama satírico sobre los ricos y despiadados tiene un rival emblemático en Squid Game, la primera serie en idioma no inglés que compite por el máximo honor de la televisión.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, esta noche se llevará la disputa por los Emmy en su edición número 74 entre las ya concurridas el drama Succession, la comedia Ted Lasso y las recién llegadas The White Lotus, y la que podría historia, la surcoreana Squid Game.

Aunque Succession de HBO, que ganó el premio a mejor serie de drama en 2020, y Ted Lasso de Apple TV+ son consideradas favoritas para los honores de mejor serie, podría haber sorpresas. Squid Game de Netflix, una sensación mundial, podría convertirse en la primera serie dramática no hablada en inglés que gana un Emmy.

En el lado de la comedia, la debutante aclamada de ABC Abbott Elementary podría ser la primera serie de televisión abierta en ganar el premio de mejor comedia desde que lo consiguiera Modern Family, otra producción de ABC, en 2014. Es además una de las pocas nominadas de este año, junto con Squid Game, que tiene una cantidad considerable de nominados de color.

Kenan Thompson (Kenan y Kel, 1996) fue el elegido para conducir la ceremonia que retomará algunas cosas que funcionaron de la modesta ceremonia del año pasado, como sus mesas al estilo de club nocturno para los nominados, sólo que está vez habrá unos 3 mil invitados más sentados de forma habitual en el Teatro Microsoft con capacidad para 7 mil asistentes en el centro de Los Angeles.

Thompson, miembro veterano del elenco de Saturday Night Live y quien debutará como anfitrión de los Emmy, dijo que quiere disfrutar la ceremonia y asegurarse de que otros lo hagan.

“Esta debería ser una noche para apreciar el arte y la creatividad y quitarle el estrés a todo esto. Entiendo que es terrible perder y todos están eligiendo sus trajes y tratando de desfilar por la alfombra roja”, dijo Thompson. “Pero al mismo tiempo es algo increíble estar en la sala en la noche de los Emmy, y no quiero que eso se pierda en el estrés”.

Thompson dijo que no espera nada similar al pleito de Will Smith contra Chris Rock que ensombreció los Óscar este año.

En la ceremonia de los Emmy a las artes creativas que se realizó previamente en el mes, Abbott Elementary, una serie al estilo de falso documental sobre profesores en una escuela de Filadelfia sin recursos, ganó el trofeo de selección de elenco para una serie de comedia. Succession ganó el premio de selección de elenco para una serie de drama.

The Crown, la gran ganadora del año pasado, no es parte de la terna, pues quedó fuera del periodo de elegibilidad para los Emmy. La versión dramatizada del reinado de Isabel II de Gran Bretaña y su familia regresará para su quinta temporada en noviembre, en un momento en el que el país está de luto tras la muerte de su monarca con el reinado más largo, fallecida el jueves a los 96 años.

A continuación la lista de ganadores:

MEJOR GUIÓN DE COMEDIA

· Quinta Brunson por “Piloto” (Abbott Elementary)

· Duffy Boudreau por “710N” (Barry)

· Alec Berg y Bill Hader por “starting now” (Barry)

· Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky por “The One, The Only” (Hacks)

· Steve Martin y John Hoffman por “True Crime” (Solo asesinatos en el edificio)

· Sarah Naftalis por “The Casino” (Lo que hacemos en las sombras)

· Stefani Robinson por “The Wellness Center” (Lo que hacemos en las sombras)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

· Donald Glover (Atlanta)

· Bill Hader (Barry)

· Nicholas Hoult (The Great)

· Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

· Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

· Jason Sudeikis (Ted Lasso)

MEJOR GUIÓN DE MINISERIE O TV MOVIE

· Danny Strong por “The People vs Purdue Pharma” (Dopesick)

· Elizabeth Meriwether por “I’m in a Hurry” (The Dropout)

· Sarah Burgess por “Snaps” (La asistenta)

· Patrick Somerville por “Unbroken Circle” (Estación once)

· Mike White (The White Lotus)

MEJOR DIRECCIÓN DE DE MINISERIE O TV MOVIE

· Danny Strong por “The People vs Purdue Pharma” (Dopesick)

· Michael Showalter por “Green Juice” (The Dropout)

· Francesca Gregorini por “Iron Sisters” (The Dropout)

· John Wells por “Sky Blue” (La asistenta)

· Hiro Murai por “Wheel of Fire” (Estación once)

· Mike White (The White Lotus)

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TV MOVIE

· Toni Collette (The Staircase)

· Julia Garner (Inventando a Anna)

· Lily James (Pam & Tommy)

· Sarah Paulson (El caso Lewinsky)

· Margaret Qualley (Las cosas por limpiar)

· Amanda Seyfried (The Dropout)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE MINISERIE O TV MOVIE

· Connie Britton (The White Lotus)

· Jennifer Coolidge (The White Lotus)

· Alexandra Daddario (The White Lotus)

· Kaitlyn Dever (Dopesick)

· Natasha Rothwell (The White Lotus)

· Sydney Sweeney (The White Lotus)

· Mare Winningham (Dopesick)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE COMEDIA

· Anthony Carrigan (Barry)

· Brett Goldstein (Ted Lasso)

· Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

· Nick Mohammed (Ted Lasso)

· Tony Shalhoub (La maravillosa Sra. Maisel)

· Tyler James Williams (Colegio Abbott)

· Henry Winkler (Barry)

· Bowen Yang (Saturday Night Live)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE COMEDIA

· Alex Borstein (La maravillosa Sra. Maisel)

· Hannah Einbinder (Hacks)

· Janelle James (Colegio Abbott)

· Kate McKinnon (Saturday Night Live)

· Sarah Niles (Ted Lasso)

· Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

· Juno Temple (Ted Lasso)

· Hannah Waddingham (Ted Lasso)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

· Patricia Arquette (Severance)

· Julia Garner (Ozark)

· Jung Ho-yeon (El juego del calamar)

· Christina Ricci (Yellowjackets)

· Rhea Seehorn (Better Call Saul)

· J. Smith-Cameron (Succession)

· Sara Snook (Succession)

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

· Nicholas Braun (Succession)

· Billy Cudrup (The Morning Show)

· Kieran Culkin (Succession)

· Park Hae-soo (El juego del calamar)

· Matthew Macfadyen (Succession)

· John Turturro (Severance)

· Christopher Walken (Severance)

· Oh Yeong-su (El juego del calamar)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE DE MINISERIE O TV MOVIE

· Murray Bartlett (The White Lotus)

· Jake Lacy (The White Lotus)

· Will Poulter (Dopesick)

· Seth Rogen (Pam & Tommy)

· Peter Sarsgaard (Dopesick)

· Michael Stuhlbarg (Dopesick)

· Steve Zahn (The White Lotus)

MEJOR ACTOR DE DE MINISERIE O TV MOVIE

· Colin Firth (The Staircase)

· Andrew Garfield (Por mandato del cielo)

· Oscar Isaac (Escenas de un matrimonio)

· Michael Keaton (Dopesick)

· Himesh Patel (Estación once)

· Sebastian Stan (Pam & Tomm)