Cohete con cápsula espacial de Jeff Bezos presenta fallas durante su lanzamiento

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, Estados Unidos, 12 de septiembre (AP).— Un cohete se estrelló poco antes de su lanzamiento del lunes, en el primer accidente para la compañía de viajes espaciales de Jeff Bezos, pero la cápsula que llevaba experimentos logró un aterrizaje seguro gracias a que se activaron los paracaídas.

No había personas a bordo del vuelo de Blue Origin, que usó el mismo tipo de cohete al que envía a los turistas al borde del espacio. Los cohetes se encuentran ahora en tierra hasta que una investigación arroje resultados, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

El cohete New Shepard tenía aproximadamente un minuto de vuelo desde el oeste de Texas cuando se presentaron llamas de color amarillo brillante alrededor del motor en la parte inferior. El sistema de aborto de emergencia de la cápsula se activó de inmediato, expulsando la cápsula de la parte superior de la nave. Varios minutos después, la cápsula cayó en paracaídas sobre un desierto remoto.

El cohete se desplomó a Tierra, pero no se reportaron daños o víctimas, indicó la FAA, que está a cargo de la seguridad pública durante los lanzamientos y aterrizajes espaciales comerciales.

El mando de lanzamiento de Blue Origin guardó silencio cuando la cápsula salió expulsada del cohete la mañana del lunes, y eventualmente anunció: “Parece que hemos experimentado una anomalía con el vuelo de hoy. Esto no estaba en los planes”.

We’re responding to an issue this morning at our Launch Site One location in West Texas. This was a payload mission with no astronauts on board. The capsule escape system functioned as designed. More information to come as it is available.

— Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022