FOTOGALERÍA | La alfombra dorada de los Emmy 74 se vuelve a llenar de glamour

LOS ÁNGELES, 12 de septiembre (AP) — El presentador de los premios Emmy, Kenan Thompson, y los productores de la ceremonia prometieron un evento para sentirse bien, una frase que no se aplica a varios de los principales programas nominados.

Los mejores contendientes de drama incluyen la violentamente distópica Squid Game, la sombría sátira del lugar de trabajo Severance y Succession, sobre una familia poderosa y despiadada. Incluso el nominado a la comedia Ted Lasso, el campeón defensor, tomó un giro oscuro en la narración de historias.

Pero después de varias temporadas de premios limitadas por la pandemia, la 74 edición de los Primetime Emmy Awards será grande y festiva, dijeron los productores ejecutivos Reginald Hudlin e Ian Stewart.

Las primeras llegadas a la alfombra dorada del programa dieron un tono divertido y optimista a pesar de que las temperaturas rondaban los 29 grados con una humedad fuera de temporada en el centro de Los Ángeles. Phil Dunster se abrazó con su coprotagonista de Ted Lasso, Brett Goldstein, y estiró la cabeza para que pareciera que la pareja era una pareja mientras posaban para las fotos.

El glamour estaba de vuelta con un poco de brillo metálico y mucho color brillante mientras una Britt Lower de otro mundo, Old Hollywood Elle Fanning y sus compañeras estrellas posaban para los fotógrafos.

La actriz de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Cynthia Addai-Robinson está en sus primeros premios Emmy. No se requieren máscaras, pero sí la prueba de COVID-19.

En el interior, los invitados encontrarán una disposición de asientos similar a la ceremonia reducida del año pasado y su mesa estilo club para sentarse para los nominados.

“Se divirtieron. Tuvieron una fiesta. Se celebraron solos”, dijo Stewart, recordando un comentario hecho por la actriz Sophia Bush al final de la noche: “Oh, Dios mío, en realidad me divertí en los Emmy”.

Las mesas se reservarán una y otra vez para los nominados, y sus “personas importantes”, dijo Stewart, pero habrá otros 3,000 invitados sentados tradicionalmente en el Teatro Microsoft de 7,000 asientos reconfigurado temporalmente en el centro de Los Ángeles.

“Cuando los nominados se divierten mucho, eso se traduce en la pantalla”, dijo Hudlin, citando los discursos “apasionados y conmovedores” pronunciados por los ganadores.

Thompson, el veterano miembro del elenco de Saturday Night Live que se presenta por primera vez como presentador de los Emmy , dijo que quiere disfrutar de la ceremonia y asegurarse de que los demás también lo hagan.

No espera nada que refleje la confrontación Will Smith-Chris Rock que arrojó una sombra sobre los Oscar a principios de este año, dijo Thompson.

Aunque Succession de HBO, que ganó el premio a la mejor serie dramática en 2020, y Ted Lasso de Apple TV+ se consideran las principales candidatas a los principales honores de serie, existe la posibilidad de sorpresas. Squid Game de Netflix, una sensación mundial, sería la primera serie dramática en un idioma no inglés en ganar un Emmy.

En el lado de la comedia, el aclamado recién llegado de ABC Abbott Elementary podría convertirse en el primer programa de transmisión en ganar el premio a la mejor comedia desde Modern Family de la cadena en 2014. También se encuentra entre los pocos contendientes este año, junto con Squid Game. presentar un número sustancial de nominados de color.

"Squid Game" stars Lee Jung-jae and Jung Ho-yeon arrive at the #Emmys gold carpet. The @Netflix series made history as the first non-English series to be nominated in the drama category. pic.twitter.com/dtjamoZczs

