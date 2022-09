James Webb capta FOTOS más nítidas jamás vistas de Nebulosa Orión, a 1,350 años luz

Madrid, 12 de septiembre (Europa Press).- El Telescopio Espacial James Webb ha capturado las imágenes más nítidas jamás tomadas de la región interior de la Nebulosa de Orión, una guardería estelar situada a mil 350 años luz de la Tierra.

Las nuevas imágenes publicadas este 12 de septiembre fueron el objetivo de una colaboración internacional, que incluye investigadores de Western University.

Estas imágenes se han obtenido como parte del programa científico de publicación anticipada Regiones de fotodisociación para todos (PDRs4All ID 1288) en Webb. Codirigido por Peeters, el científico Olivier Berné del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica (CNRS) y la profesora asociada del Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) Emilie Habart, PDRs4All es una colaboración internacional que involucra a un equipo de más de cien científicos en 18 países.

SENSATIONAL! I am running out of superlatives for what we are seeing with JWST!

Brilliant work PDRs4All ERS Team!https://t.co/x4VJZoTxdz

— Dr Libby Jones (@Anyway_the_wind) September 12, 2022