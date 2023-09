Morena-CdMx pide clausurar, resguardar y demoler construcción donde vive Xóchitl

Morenistas de la capital del país exigen investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo Delegada en la Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– El partido Morena de la Ciudad de México exigió esta noche a las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo que pida la Fiscalía General de Justicia capitalina clausurar, resguardar y demoler la construcción donde habita Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, debido a diversas irregularidades que fueron exhibidas previamente en una investigación de SinEmbargo.

De acuerdo con un boletín de prensa difundido por el instituto político, el inmueble –ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 de la colonia Reforma Social– no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por los morenistas capitalinos exigen que Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de dicha demarcación, “debe solicitar –como lo ha hecho con otros inmuebles– a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento”.

Como se describió en un reportaje realizado por la periodista Daniela Barragán y publicado en SinEmbargo el 11 de septiembre pasado, los morenistas argumentan que el lugar cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

Boletín 📰| Exige @MorenaCiudadMex clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita @XochitlGalvez. Así como la correspondiente investigación por el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que esto le generó beneficios,… pic.twitter.com/jhZl4ZmdlY — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) September 13, 2023

Los morenistas piden también sanción al Director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Además exigen investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xóchitl Gálvez, siendo Delegada en la Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción. “Esto le generó beneficios, ya que su casa –la Casa del Moche– la adquirió a precio preferencial”.

Apenas ayer, SinEmbargo publicó que en 2018 Gálvez hizo una apuesta y perdió, por lo que se comprometió a vender su casa ubicada en Monte Kamerún 62 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, una de las zonas más exclusivas del país, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que años después gobernaría.

El pasado 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esa propiedad de Monte Kamerún 62, el departamento que Xóchitl, tres meses antes, dijo, había vendido para cumplir su apuesta. La casa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Gálvez: Mariana Gómez del Campo.

Seis meses después, el 2 de abril de 2019, se concretó la compra: Xóchitl vendió en ocho millones de pesos su propiedad de Monte Kamerún en Las Lomas a la panista Gómez del Campo.

Pero la propiedad no figura en su declaración patrimonial. De acuerdo con el documento más reciente que tiene como fecha del periodo que se informa el 1 de abril de 2023, Gómez del Campo informa a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, que sólo posee un departamento que adquirió el 1 de enero de 2019 y que le costó 5 millones de pesos.

LA CASA ROJA

Se trata de la propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, ubicada a dos minutos de Monte Kamerún. El 8 de agosto de 2017, siendo Gálvez la Delegada de Miguel Hidalgo, dio la autorización para iniciar la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una.

La obra se construyó pero legalmente no avanzó.

Eso ocurrió cuando ella ya no estaba en el cargo. Xóchitl le entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción en agosto de 2017 pero en 2020 se le negó a la obra el Uso y Ocupación.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ese permiso de Uso y Ocupación se conoce coloquialmente como el acta de nacimiento de una propiedad, ya que avala que el inmueble es 100 por ciento habitable.

Sierra Santa Rosa 62 cuenta con el Aviso de Terminación de Obra pero no tuvo, ni tiene, el Uso y Ocupación autorizado por lo que tanto su uso y su ocupación son ilegales.

Dicho documento es fundamental. Corrobora que la obra cumple con todos los requisitos estipulados en el permiso inicial de construcción.

Incluso ya bajo la administración de Mauricio Tabe, el permiso aún no se concede y, por lo tanto, la obra no debería estar habitada o en funcionamiento. Sin embargo, Gálvez ha aceptado entrevistas en su casa de Sierra Santa Rosa, por lo que hay evidencia de que esas construcciones, a pesar de la falta de permisos, están en uso.

El 18 de marzo de 2021, Gálvez adquirió uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos; dos años después esa propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo con los datos de Propiedades.com

Los documentos muestran que Gálvez pagó 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año pero en la información que ella como compradora manifestó, aseguró que su domicilio era Monte Kamerún 62, la misma propiedad que prometió a los salesianos pero que vendió a Mariana Gómez del Campo dos años antes.

— Con información de Daniela Barragán