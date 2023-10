“Mientras EU exista, Israel nunca tendrá que defenderse solo”: Secretario de Estado

Antony Blinken se citó con el Presidente y con el Primer Ministro israelíes. Netanyahu comparó a Hamás con el Estado Islámico y dijo que “debe ser tratado exactamente de la misma forma”.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS).- El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha garantizado el apoyo del país norteamericano a Israel durante un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita al país en el sexto día de enfrentamientos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Estamos aquí. No vamos a irnos a ninguna parte”, ha manifestado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha incidido en que “mientras Estados Unidos exista, Israel nunca tendrá que defenderse solo”.

Blinken, que ha visitado la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la localidad de Tel Aviv, ha recordado su propia experiencia como judío: “Entiendo a nivel personal lo que implican las masacres perpetradas por Hamás para los judíos israelíes y para los judíos en todas partes”.

Así se ha expresado durante la rueda de prensa conjunta con Netanyahu tras una reunión puerta cerrada. “Es imposible para mí mirar las fotos de las familias muertas (…) y no pensar en mis propios hijos”, ha aseverado antes de afirmar que “este ha sido sólo uno de los innumerables actos de terror de Hamás, que nos recuerda lo peor de Estado Islámico”.

En este sentido, ha aplaudido la “increíble solidaridad del pueblo israelí, de los reservistas que han volado desde el extranjero y de aquellos que han abierto sus casas a los supervivientes”. “La gente de Israel se enorgullece con razón y desde hace mucho de su resiliencia y capacidad para defenderse”, ha añadido.

“El mensaje que traigo a los israelíes es que pueden ser lo suficientemente fuertes para defenderse solos, pero mientras exista Estados Unidos, nunca tendrán que hacerlo. Siempre estaremos aquí”, ha recalcado, al tiempo que ha destacado la creación de un Gobierno de unidad para abordar la guerra abierta desde el sábado entre Israel y Hamás.

ENTREGA DE AYUDA MILITAR

Blinken ha afirmado que Estados Unidos “está cumpliendo su palabra” y ha detallado que se han entregado equipos para “reponer” el sistema de defensa aéreo “Cúpula de Hierro”, así como otros materiales.

“El primero de estos envíos ya ha llegado a Israel y hay más en camino. A medida que las necesidades de Israel se desarrollen, trabajaremos con el Congreso para garantizar que las suplimos. Puedo garantizar que existe apoyo por parte de los dos partidos en el Congreso”, ha señalado.

Además, ha trasladado la alerta “cristalina” de Estados Unidos a otros actores en la región para evitar que se involucren. “No lo hagan. Tenemos las espaldas de Israel cubiertas”, ha dicho el político estadounidense, que ha puntualizado que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamás tras su incursión en territorio israelí.

“No hay excusa ni justificación para estas atrocidades. Este debe ser un momento de claridad moral. Fracasar pone en peligro a la gente de Israel y de todo el mundo. Todo el que quiera paz, debe condenar el reino del terror de Hamás”, ha sostenido, no sin antes insistir en que Israel tiene “derecho y obligación de defenderse para garantizar que esto no se repita”.

ELEVA A 25 EL NÚMERO DE ESTADOUNIDENSES MUERTOS

Blinken ha informado de que la cifra de estadounidenses muertos en el marco de la ofensiva lanzada por Hamás ha ascendido ahora a 25. “Trágicamente, el número de vidas inocentes que se han perdido por los actos atroces de Hamás sigue aumentando”, ha lamentado.

“Entre los fallecidos sabemos ahora que hay al menos 25 ciudadanos estadounidenses”, ha aclarado. El miércoles, el Departamento de Estado situaba esta cifra en 22.

Blinken ha hecho hincapié en la importancia de que “las democracias tomen todas las medidas posibles para evitar que se produzcan más víctimas”.

Por su parte, Netanyahu ha dado las gracias a Blinken por su visita y ha manifestado que es un “ejemplo tangible del apoyo inequívoco de Estados Unidos a Israel”. “Hamás ha mostrado ser un enemigo de la civilización”, ha declarado al comparar a los milicianos palestinos con el grupo terrorista Estado Islámico.

“Hamás es Estado Islámico, y tal y como Estado Islámico fue aplastado también lo será Hamás. Debe ser tratado exactamente de la misma forma. Deben ser expulsados de la comunidad de naciones. Ningún líder debe reunirse con ellos, ningún país debe darles refugio. Aquellos que lo hagan deberían ser sancionados”, ha apuntado.

Netanyahu también ha lamentado “la muestra repugnante de celebración de estos horrores” y lo ha calificado como “la glorificación del mal”. “El Presidente Biden ha sido absolutamente correcto al llamarlo pura maldad”, ha continuado.

“Habrá muchos días difíciles por delante”, ha indicado Netanyahu, pero no tiene “ninguna duda de que las fuerzas de la civilización ganarán, y la razón es que entendemos cuál es el primer requisito previo para la victoria; (…) claridad moral”, ha expuesto.

Previamente, Blinken ha dicho “sentir” que el encuentro “se dé en estas circunstancias”, según informaciones del diario The Times of Israel, que ha informado de que antes de la reunión ha estado presente la encargada de negocios de la Embajada estadounidense en el país, Stephanie Hallett, y varios asesores.

Netanyahu, por su parte, se ha visto acompañado por el Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; y el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi; además del Embajador israelí en Estados Unidos, Michael Herzog, y el Ministro de Exteriores, Eli Cohen.

Blinken también ha mantenido este jueves un encuentro con el Presidente de Israel, Isaac Herzog, en el que ha vuelto a reafirmar el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos con respecto “al derecho que tiene Israel a defenderse del terrorismo”, según ha informado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Por su parte, el Presidente israelí ha asegurado en la citada red social que “frente a un enemigo tan cruel Israel sabe que Estados Unidos” es un apoyo “para eliminar la amenaza y garantizar el regreso seguro de los rehenes tomados por Hamás”.

Está previsto que Blinken y Netanyahu se reúnan con miembros del Gobierno de unidad formado a raíz de los enfrentamientos y que incluye al Ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al opositor Benny Gantz, líder de Unidad Nacional.

Blinken aterrizó esta mañana en Tel Aviv y se espera que se reúna también con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Antes de despegar, ha indicado que abordará cuestiones como la apertura de un corredor humanitario para permitir a los civiles abandonar la Franja de Gaza a través de Egipto, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

