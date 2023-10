ANÁLISIS | El ataque de Hamas evidencia que la inteligencia israelí no es invencible

Por Tia Goldenberg

Tel Aviv, Israel, 12 de octubre (AP).— Para los palestinos en Gaza, la mirada de Israel nunca está muy lejos. Drones de vigilancia sobrevuelan constantemente la zona. La fortificada frontera está llena de cámaras de seguridad y soldados de guardia. Las agencias de inteligencia tienen fuentes y herramientas cibernéticas para reunir mucha información.

Pero los ojos de Israel parecían haber estado cerrados antes de un asalto sin precedentes del grupo armado Hamas, que se abrió paso por las barreras fronterizas israelíes y envió cientos de milicianos a Israel para realizar un audaz ataque que dejó cientos de muertos y sumió a la región en la violencia.

Las agencias israelíes de inteligencia han adquirido una imagen de invencibilidad durante décadas debido a una serie de éxitos. Israel ha frustrado tramas originadas en Cisjordania, supuestamente localizó a agentes de Hamas en Dubái y fue acusado de matar a científicos nucleares iraníes en el corazón de Irán. Incluso cuando sus esfuerzos han sufrido reveses, agencias como el Mossad, el Shin Bet y la inteligencia militar han mantenido su aura mística.

In recent years, thousands of Palestinians from Gaza crossed into Israel for work via the Erez crossing.

Last Saturday, Hamas terrorists attacked the crossing and destroyed it. The crossing is currently inoperable. pic.twitter.com/PvAolgqRpK

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023