ONG’s denuncian comentarios del Presidente en defensa del Ejército y contra CoVEHJ

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra son algunas de las organizaciones que expresaron su inconformidad con lo declarado por el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles denunciaron este jueves las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a su defensa al Ejército mexicano y la respuesta sobre las obstrucciones denunciadas por el Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) de la Guerra Sucia en México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez emitió un breve mensaje a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde condenó la defensa del Presidente López Obrador al Ejército y los comentarios sobre investigadores y periodistas que han señalado la negativa de autoridades castrenses en otorgar información para el esclarecimiento de los hechos desde 1965 a 1990.

“Nos solidarizamos con los señalados y lamentamos la deriva del Gob. en #DH”, escribió.

📢 El @MEHistoricomx publica su informe "Las formas del silencio" , el cual detalla los obstáculos por parte de la SEDENA para el acceso a los archivos y el derecho a la verdad 🗣️ ¡Desde ARTICLE 19 nos sumamos a la exigencia de #SedenaAbreTusArchivos!

Junto con dicha organización, Artículo 19 también empleó sus redes sociales para expresar su apoyo al Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad durante la Guerra Sucia.

Asimismo, la organización Seguridad Sin Guerra, así como Amnistía Internacional, emitieron un comunicado conjunto donde se unieron a las condenas en contra del Gobierno federal al respecto de las acciones del Presidente y el Ejército.

“Las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador parecen exonerar al Ejército de su responsabilidad en las violaciones graves a derechos humanos que han cometido”, señalaron.

Explicaron que existen dos motivos principales por las que sustentan dicha aseveración: la obediencia debida, argumento que regímenes autoritarios emplean, prosiguen, para exculpar a instituciones castrenses y decisiones de política de Estado; y “decir que son ‘errores’ cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas estas acciones y decisiones represivas para mantener los pactos deliberados de impunidad crónica y sistémica”.

Además, luego de que el Presidente hablara sobre Salvador Cienfuegos y asegurar que cuenta con una investigación donde se le deslinda sobre el caso de Ayotzinapa, aseguraron que ningún funcionario, sin importar su jerarquía o investidura, puede sustituir por decreto la investigación de la probable resposabilidad de la acción de las Fuerzas Armadas en hechos pasados.

“Es obligaciones de las instituciones de procuración de justicia civil investigar si hubo violaciones graves a derechos humanos y de los tribunales juzgar conforme lo establecen los más altos estándares de justicia de transición para las víctimas de la violencia del pasado y la presente: verdad, justicia, reparación integral y no repetición”.

📌 Ante las declaraciones del presidente @lopezobrador_ que deslinda de responsabilidades al Ejército por violaciones graves de #DerechosHumanos 🪖 en #SeguridadSinGuerra decimos NO a la impunidad ⬇️#PorLasVíctimasYLaPaz 🕊️

Es por ello que exigen al Ejecutivo federal asumir la responsabilidad constitucional que le atañe y “respetar el dolor” causado a las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos. “Es necesario reconocer que fue parte de una deliberada repressión a la disidencia política y social”.

De igual manera, señalaron que la protección a la impunidad de la acción represiva del Ejército, tanto del pasado como del presente, representa un “régimen de injusticia que no investiga y no sanciona” a responsables de dichas violaciones y, por lo tanto, no hay verdad ni justicia para las víctimas.

“MEJOR QUE NO REGRESEN”: AMLO; MECANISMO DENUNCIA OBSTÁCULOS

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo la mañana de este jueves que si el Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos.

-¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del Mecanismo? -preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina.

-Sí, si ellos quieren -afirmó López Obrador.

-¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? -cuestionó.

-No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden -respondió el mandatario.

Ayer, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obstaculiza las tareas de consulta de la documentación sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.

El Jefe del Ejecutivo federal habló hoy del tema desde Palacio Nacional. En ese espacio, acusó que “hay mucha desinformación y hay mala fe de parte de quienes manejan esto”.

“Yo nada más les quiero recordar que cuando fui a tomar posesión como Presidente, empezaron los del bloque conservador, los del [Partido Acción Nacional] PAN, a contar del 1 al 43. O sea, ellos enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos”, relató.

El documento "La obstrucción de la verdad. Reporte de incidencias" que presentamos ayer, expone de manera puntual y cronológica las dificultades que hemos enfrentado en los trabajos de consulta e investigación dentro de las instalaciones de la DGAH de la @SEDENAmx en 2022 y 2023.

“Así está. Lamentablemente se han politizado estos asuntos y los manipula el conservadurismo, y es bueno que se trate así con claridad porque hay mucha gente, incluso gente honesta, progresista, vinculada a nuestro movimiento que llega a confundirse, pensando que somos iguales”, señaló el político tabasqueño.