Francia prohíbe protestas en apoyo a Palestina por ser “una amenaza al orden público”

Madrid, 12 de octubre (EuropaPress).- El Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ordenó este jueves la prohibición de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino en todo el territorio francés alegando que representan una amenaza al orden público.

Esta decisión se produce después de que el Tribunal administrativo de París haya decidido mantener la prohibición emitida por la prefectura de la capital de una manifestación propalestina que se iba a celebrar este jueves por la tarde en la Plaza de la República.

El Tribunal afirma así que existe un ambiente de “violencia extrema” en todo el territorio nacional, especialmente por el “resurgimiento de actos antisemitas” desde que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó la ofensiva contra Israel el pasado sábado.

Wow. A massive demonstration in solidarity with Palestine is currently taking place in Paris, France.

People are challenging Macron's ban on pro-Palestinian protests by chanting:

“Nous sommes tous des Palestiniens!” (We are all Palestinians!) pic.twitter.com/OT4IXpnkVF

— sarah (@sahouraxo) October 12, 2023