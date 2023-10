Israel ordena evacuar en el norte de Gaza a 1.1 millones de habitantes en 24 horas

Por Joseph Krauss y Wafaa Shurafa

Jesuralén, 12 de octubre (AP).— El ejército israelí ordenó el viernes la evacuación del norte de Gaza, una región en la que viven 1.1 millones de personas —aproximadamente la mitad de la población del territorio— en un plazo de 24 horas, según informó un portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La orden podría indicar una inminente ofensiva terrestre, aunque el ejército israelí aún no ha confirmado tal maniobra. El jueves dijo que, aunque se estaba preparando, todavía no había tomado una decisión.

La orden, entregada a la ONU, se produce mientras Israel continúa con su ofensiva contra el territorio gobernado por Hamas. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, calificó la orden de “imposible” sin “devastadoras consecuencias humanitarias”.

Previamente, el ejército israelí pulverizó la Franja de Gaza con bombardeos, se preparaba para una posible invasión terrestre y anunció el jueves que su asedio contra el territorio —que ha dejado a civiles palestinos buscando desesperadamente alimentos, combustible y medicinas— se mantendrá hasta que los combatientes de Hamas liberen unos 150 rehenes que fueron tomados cautivos durante el ataque del fin de semana.

Una visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, junto con envíos de armas estadounidenses, fueron una poderosa luz verde para que Israel siga adelante con sus represalias contra Gaza tras el mortífero ataque de Hamas contra civiles y soldados israelíes, pese a que grupos de ayuda internacional advirtieron sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria. Israel ha interrumpido el suministro de artículos de primera necesidad y electricidad a los 2.3 millones de habitantes de Gaza y ha impedido la entrada de suministros procedentes de Egipto.

“No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni un solo grifo se abrirá y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes regresen a casa”, aseveró el Ministro de Energía israelí, Israel Katz, en redes sociales.

El teniente coronel Richard Hecht, un portavoz militar israelí, dijo a los periodistas el jueves que las fuerzas “se están preparando para una maniobra terrestre” en caso de que los líderes políticos así lo ordenen.

Una ofensiva terrestre en Gaza, que es gobernada por Hamas y donde la población está densamente apiñada en una franja de sólo 40 kilómetros de largo, probablemente deje aún más muertos en ambos lados en brutales combates casa por casa.

El ataque de Hamas perpetrado el sábado dejó más de mil 300 muertos en Israel, entre ellos 247 soldados —una cifra que no se había visto en Israel durante décadas—, y los ataques israelíes posteriores han cobrado la vida de más de mil 530 personas en Gaza, según las autoridades de ambos lados. Israel afirma que aproximadamente mil 500 combatientes de Hamas murieron dentro de Israel y que cientos de los muertos en Gaza son miembros de Hamas. Miles más han resultado heridos en ambos bandos.

Mientras Israel ataca Gaza desde el aire, los combatientes de Hamas han disparado miles de cohetes hacia Israel. En medio de preocupaciones de que los combates puedan extenderse a otras partes de la región, medios de comunicación estatales sirios reportaron que Israel bombardeó dos aeropuertos internacionales sirios, dejándolos fuera de servicio.

Los implacables bombardeos contra Gaza —se han arrojado seis municiones desde que comenzó el conflicto, de acuerdo con fuerzas militares— obligaron a la población civil palestina a huir corriendo por las calles, cargando sus pertenencias y buscando refugio.

Un ataque el jueves por la tarde contra el campamento de refugiados de Jabaliya derribó un edificio residencial sobre las familias que se alojaban en su interior, matando al menos a 45 personas, informó el Ministerio del Interior de Gaza. Al menos 23 de los muertos eran niños, entre ellos un pequeño de un mes de edad, según una lista de víctimas.

