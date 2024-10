“El Aprendiz”, película que muestra al joven Trump con su mentor, experto en mentiras

La película dirigida por Ali Abbasi, además de causar revuelo en Cannes, fue amenazada con acciones legales por la campaña de Donald Trump.

Por Jake Coyle

Pocas películas han sido noticia este año como The Apprentice.

La película de Ali Abbasi sobre un joven Donald Trump (Sebastian Stan) bajo la tutela del despiadado abogado Roy Cohn (Jeremy Strong) causó revuelo en el Festival de Cine de Cannes, fue amenazada con acciones legales por la campaña de Trump y vio cómo sus posibilidades de estreno se reducían antes de que un distribuidor, Briarcliff Entertainment, estuviera dispuesto a ponerla en los cines.

Antes de que The Apprentice llegue a los cines este fin de semana, The Associated Press habló con Abbasi, Stan, Strong y el guionista Gabe Sherman sobre cómo se formó una película muy improbable y cómo esperan que sea recibida en el período previo a las elecciones de noviembre.

EL MONTAJE DE THE APPRENTICE

Sherman: Me llamó la atención algo que me dijo gente que había trabajado para Trump desde los años 80, que durante la campaña utilizó muchas de las estrategias que le enseñó su mentor, Roy Cohn. La idea se me ocurrió de repente. Esa es la película. Donald era el aprendiz de Roy. Hagamos una historia de origen, una historia de mentor-protegido sobre cómo esta relación puso a Donald en el camino de convertirse en Presidente.

Abbasi: Con Donald e Ivana, nunca han sido tratados realmente como seres humanos. Los tratan mal o extremadamente bien, es como una cosa mitológica. La única forma de romper ese mito es deconstruirlo. Creo que una visión humanista es la mejor forma de deconstruir ese mito.

Stan: Participé en el viaje. Y también fue un viaje, porque no fue una película que se armara muy fácilmente. Es una película que conozco desde hace un tiempo. Conocí a Ali originalmente en 2019. Fue una de esas cosas que pensé: si esto no va a suceder conmigo involucrado, no va a suceder porque la película no se va a hacer. No va a suceder porque esté asustado. No había mucha competencia.

Abbasi: A pesar de la locura, siempre supe que este tipo (Stan) estaba allí. Como cineasta, tener este tipo de aliado y soldado es realmente esencial.

Sherman: Sebastian no tenía ningún miedo. Muchos otros actores rechazaron el papel porque no querían interpretar a Trump.

Strong: Conocí a Ali en Telluride hace años. Había visto Border y Holy Spider. Es una especie de cineasta lynchiano. Como dice, le gusta montar el dragón. Lo encontré realmente cautivador. Pero la verdadera respuesta, supongo, es que Roy Cohn es probablemente la persona más fascinante que he estudiado, interrogado e intentado encarnar.

Stan: Siempre vi la película como una historia de origen. También la vi como una especie de ideología que pareció cobrar forma en los años 80. Vuelvo a mis raíces y a cómo conocí este país mucho más que a mi interés particular en él en sí. Lo que más me llamó la atención del guion y de la historia fue el sueño americano y la ideología de ganar a toda costa.

Abbasi: Para mí, la mejor comparación para (Trump) es Barry Lyndon. Cuando piensas en Barry Lyndon, no piensas en ese tipo como un tipo malo o un tipo bueno. Tiene esta ambivalencia y esta extraña capacidad para navegar. Quiere ser alguien. En realidad, no sabe qué ni por qué. Sólo quiere ascender.

CAPTURAR LA COMPLEJIDAD

Fuerte: Cohn es una figura complicada cuya larga y oscura sombra se extiende hasta 2024 y esta elección histórica. Me fascinó Cohn y sus paradojas. Era amado tanto como vilipendiado. Tenía una habitación llena de ranas disecadas. En términos de un estudio sociológico y antropológico, lo encuentro un personaje completamente fascinante. Mis propios juicios deben quedar en la puerta. Pero fue como mirar dentro del corazón de la oscuridad.

Stan: No creo que ninguno de nosotros esté por encima de eso. No creo que ninguno de nosotros nazca siendo una persona perfecta o que no tengamos compromisos morales. La vida es mucho más complicada y confusa que eso. Creo que la única forma de aprender es a través de la empatía. Tenemos que proteger la empatía y seguir alimentándola. Y creo que una forma de alimentar la empatía es mostrar lo que puede ser exactamente lo opuesto.

Abbasi: He estado escuchando mucho: “Hagamos una película sobre la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil, solo retrocedamos en el tiempo”. Dicen que una película sobre la Guerra Civil es una buena metáfora de cómo es nuestra sociedad ahora. Yo digo: Nuestra sociedad es extremadamente emocionante, compleja, complicada, tiene enormes problemas y oportunidades. ¿Por qué no abordarlos? Tenemos una responsabilidad (censurada).

Strong: Había momentos en los que estaba hablando de Succession y pensaba en esa frase atribuida a Emerson, donde dijo: “Cualquier institución es la sombra de un hombre”. Y yo pensaría en eso en términos de Logan Roy, pero también puedo pensar en eso en términos de Roy Cohn. Puedo trazar una línea entre esos dos, sin duda. Rupert Murdoch está en una fiesta en la casa de Roy en la calle 68 en la película, y Roy y Rupert hicieron muchos negocios juntos. En cierto modo, soy un Zelig en lo que respecta a estos temas.

Abbasi: Había días en los que pensaba: “¿Por qué Jeremy no me mira? ¿Me odia?”. Ah, está en el personaje.

Stan: Hay una escena en la película en Atlantic City y Roy dice lo que dice y Donald está comiendo bolitas de queso. Ali filmó esta película, nunca sabías dónde estaría la cámara de una toma a otra. Así que hicimos muchas, muchas tomas. Gran parte de la película fue improvisada. Debí haber comido como 25 o 30 bolitas de queso esa noche. A la mañana siguiente me desperté y, lamento decirlo, pero estaba en el baño a las 6:30 de la mañana antes de que me recogieran. Y tenía un dolor terrible. No podía salir de ese baño. Pensé: Sí, supongo que esto es el método de actuación.

BUSCANDO UN DISTRIBUIDOR

Abbasi: Estoy un poco sorprendido. Siempre pensé en los Estados Unidos, sí, no es un lugar perfecto. Pero siempre me han repetido una cosa: esta es la tierra de la libertad, la tierra de la libertad de expresión. Aquí puedes decir lo que quieras. No es eso lo que me he encontrado, sino cálculos comerciales.

Strong: Casi la prohibieron, y eso, por sí solo, me parece muy aterrador y un presagio de cosas oscuras. Pero, ante todo, es una película. No es un acto político ni un acontecimiento político. Es una película.

Stan: Es importante que cualquier cosa creativa, ya sea un libro, algo escrito o pintado, plantee preguntas. Debería intentar hablar de cosas difíciles. Creo que tenemos que seguir haciéndolo. Me preocupa que, si llega un momento en que se vuelva tan imposible tener cualquier conversación sobre algo, creo que todos saldremos perdiendo. De verdad que lo creo. Creo que el objetivo de todo esto es que entendamos lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero sólo hay una manera de hacerlo, que es mantener las cosas a la luz.

Abbasi: Lo que ha sucedido es sinceramente desalentador. El miedo y la ansiedad. No estoy seguro de cuánto de esto proviene del miedo a la demanda o cuánto de que esto no es una secuela, esto no es un remake. Esperaba más bien que esto fuera provocativo pero entretenido.

Sherman: Un día, parecía que el acuerdo se haría y que estrenaríamos la película. Luego se vino abajo. Había una incertidumbre constante sobre si podríamos o no lograr que nuestro financista Kinematics aceptara un acuerdo. Reservé mis entradas para el Festival de Cine de Telluride sin saber si siquiera podríamos proyectar la película en el festival.

Abbasi: Mi regla general es que si todos están contentos, algo anda mal. No tengo miedo a la controversia. No es lo que me divierte. Pero también sé que la seguiría con algunas de estas cosas. El tipo de películas que me gustan tienen un temperamento, como la gente. Hay gente que es agradable, educada y neutral, pero no es el tipo de gente que normalmente recuerdas. La gente puede tener mal carácter o ser malhablada y la recuerdas. Yo quiero ser una de esas personas que recuerdas, en lo que respecta a las películas.

Strong: ¿Creo que va a cambiar la opinión de la gente? No estoy seguro. ¿Creo que ayudará a cualquiera que vea esta película a comprender mejor los orígenes de dónde estamos ahora? Sí, lo creo. ¿Y creo que podría mover infinitesimalmente la aguja en una dirección en la que espero que nos movamos? Sí.