¿El tamaño tus dedos puede predecir la gravedad de COVID-19? Un estudio halla vínculo

Madrid, 12 de noviembre (Europa Press).- Aunque generalmente se ve como una enfermedad leve en la mayoría de los pacientes, en algunos casos la COVID-19 progresa a una enfermedad aguda, lo que provoca la hospitalización. Ante esta situación, expertos de la Universidad de Swansea en Reino Unido se han propuesto identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de enfermedad grave de modo que sean más conscientes de su riesgo y de las medidas a su alcance para reducir su gravedad.

