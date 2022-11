VIDEO: Automovilista arrolla y mata a presuntos asaltantes que le dispararon en CdMx

En redes sociales circula un clip donde se observa a los dos hombres salir volando del vehículo. Habrían muerto al instante.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Un automovilista arrolló a dos hombres que viajaban en una motocicleta luego de resultar herido por los sujetos en un intento de robo. Los hechos derivaron en la muerte de los presuntos asaltantes y ocurrieron en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información preliminar, los motociclistas le dispararon cerca de la cabeza y en el brazo después de que el ocupante se resistiera a que le sustrajeran el vehículo. En su huída, el hombre herido siguió a sus atacantes hasta embestirlos sobre la calzada Las Águilas.

En redes sociales circula un video en el que se observa la motocicleta transitar sobre la avenida, hasta que un automóvil le alcanza a gran velocidad hasta arollarla. Mientras el vehículo sale de cuadro, se observa que los ocupantes salieron volando en el impacto y quedaron inmóviles sobre la banqueta. Habrían fallecido al instante.

⚠️Video donde 2 Hombres perdieron la vida al ser impactados por un auto en calzada de las águilas y fresnos @AlcaldiaAO, el auto tiene impactos de arma de fuego,autoridades ya investiganposible intento de robo o ataque directo ⚠️📽️👇 pic.twitter.com/Mmgv2cX0cm — La Verdad en Álvaro Obregón CDMX (@LaVerdadAO) November 11, 2022

El conductor del auto, un hombre de 56 años que viajaba junto a su hijo, acudió a un hospital donde fue atendido de gravedad.

Al lugar de los hechos se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acordonar la zona, quienes confirmaron el fallecimiento de los motociclistas. El hijo de la víctima fue llevada al Ministerio Público para brindar su declaración.

Luego de la difusión del clip y las declaraciones, usuarios en redes sociales se mostraron a favor de la víctima.

FAMILIA GRABA CÓMO AUTOMOVILISTA LES DISPARA

El pasado 30 de octubre, una familia que viajaba a bordo de su vehículo sobre avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, fue atacada a balazos por un automovilista.

La agresión ocurrida en la Alcaldía Tlalpan, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, fue grabada por la familia, mientras intentaban huir de los disparos.

El video fue compartido la noche del sábado, pero se desconoce cuándo vivió la familia este violento episodio, cuando el conductor de un vehículo Honda color gris con placas Z23BCU sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en varias ocasiones contra la familia.

En la misma grabación se observa al agresor acercarse dos veces a ellos para emparejarse y dispararles; pero no logró herirlos.

“¿No te pasó nada, bebé?”, preguntó una de las víctimas que viajaban en el automóvil.

Luego, rebasan al sujeto y uno de los pasajeros le dice al conductor: “aquí quédate wey, aquí quédate”.

Familia capta el momento en que automovilista les dispara en Insurgentes Sur, a la altura de La Joya. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/yVLoGrwqBA — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 30, 2022

El responsable del ataque huyó del lugar y no ha sido identificado a pesar de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron a la zona, a petición de la familia, para ubicar al agresor.