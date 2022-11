Keith Levene, legendario guitarrista y fundador de The Clash, muere a los 65 años

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) – El guitarrista Keith Levene, fundador del grupo británico The Clash, ha fallecido debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra, a los 65 años de edad.

Nació como Julian Levene en Londres y con 18 años fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantaste Joe Strummer unirse al grupo.

Keith sought to create a new paradigm in music and with willing collaborators John Lydon and Jah Wobble succeeded in doing just that. His guitar work over the nine minutes of 'Theme', the first track on the first PiL album, defined what alternative music should be.

2/4 pic.twitter.com/ztSNbg53fl

— Adam Hammond (@adthedoor) November 12, 2022