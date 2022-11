VIDEOS: Dos aeronaves antiguas se estrellan en el aire durante exhibición en Dallas

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) – Dos aviones han colisionado en el aire durante una exhibición aérea de aviones clásicos en Dallas, Texas (Estados Unidos), según ha informado el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) ha informado de que un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 Kingcobra durante el espectáculo. Por el momento no se sabe cuántos pilotos iban en los aviones.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

El accidente ha ocurrido sobre las 13:25 horas (20:25, hora peninsular española) durante el evento Exhibición Aérea Alas Sobre Dallas Segunda Guerra Mundial, informa la cadena Fox4.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt.

pic.twitter.com/rmP7sRBjrM

— Poli Alert (@polialertcom) November 12, 2022